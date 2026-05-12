Prendió fuego a su pareja tras una disputa doméstica: Cicpc revela detalles sobre el caso de Fátima León

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Una joven de 24 años de edad fue la víctima de un macabro crimen, ocurrido en el sector El Guamo, parroquia Argimiro García de Espinoza, municipio Tucupita, estado Delta Amacuro.

De acuerdo con el informe del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Fátima del Valle León Morales falleció tras ser agredida por su pareja.

Prendió fuego a su pareja tras una disputa doméstica

El hecho ocurrió el pasado 12 de abril, luego de que la víctima sostuviera una acalorada discusión con su pareja, Ronaldo Rondón José López, de 30 años.

El trabajo de investigación realizado por funcionarios de la Delegación Municipal Tucupita del Cicpc permitieron conocer que la pareja discutía constantemente debido a problemas de su relación. Tales altercados, frecuentemente, escalaban en episodios de violencia.

El día del hecho, tras una nueva discusión, Ronaldo buscó un envase con gasolina y roció a su pareja.

Posteriormente, utilizó un encendedor para encenderle fuego a la joven, con la intención de terminar con su vida. Sin embargo, el agresor también sufrió quemaduras.

La joven murió por causa de las quemaduras que sufrió

Ambos fueron trasladados hasta el hospital Dr. Luis Razetti para recibir asistencia médica.

Debido a la gravedad de las quemaduras que presentaron, ambos fueron referidos de manera inmediata a la unidad de caumatologia del Complejo Hospitalario Universitario Ruíz y Páez.

Lamentablemente, Fátima falleció el 18 de abril. El Cicpc reveló que el hombre se encuentra en observación por su estado de salud.

El caso quedó a la orden del Ministerio Público.

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