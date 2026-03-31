Tirotean a madre e hijo cuando viajaban en moto: esto se sabe sobre el violento ataque

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Un joven murió y su madre resultó herida tras ser víctimas de un ataque armado en el estado Monagas.

El violento incidente se registró este domingo, 29 de marzo, en el sector Punta de Mata. Según los reportes del hecho, se conoció que las víctimas fueron interceptadas por hombres desconocidos, cuando se desplazaban en motocicletas.

El hecho se originó en la vía nacional hacia Areo, reportó el medio digital Noticias Oriente.

Hombres armados emboscaron a madre e hijo en la vía

Tras el ataque, la ciudadana Leonermys Alejandra Mejías Rondón fue trasladada de emergencia hasta el Hospital Dr. Luis González Espinoza, de Punta de Mata. La mujer presentó tres impactos de bala.

Según el testimonio de la sobreviviente, ella viajaba junto a su hijo y otros acompañantes desde el caserío Mundo Nuevo en el estado Anzoátegui, cuando fueron emboscados por hombres armados.

Identifican a las víctimas del ataque armado

Durante el ataque, su hijo, identificado como Leonardo Febres Mejías, de 21 años de edad, fue alcanzado por los proyectiles, cayó del vehículo y murió.

En el lugar de los hechos se presentaron funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía del estado Monagas y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, quienes realizaron el levantamiento del cadáver y la recolección de evidencias.

Asimismo, las autoridades retuvieron dos motocicletas.

Los organismos de seguridad iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables.

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