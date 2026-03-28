¡Noche de caos! Tiger Woods queda en libertad tras escándalo que sacude a EEUU: detalles

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El golfista estadounidense Tiger Woods volvió a ser tendencia mundial luego de quedar en libertad tras un incidente vial ocurrido en Jupiter, Florida. El deportista pasó varias horas detenido antes de pagar una fianza que le permitió salir del centro de reclusión del condado de Martin.

El hecho generó gran atención mediática debido a la gravedad de las acusaciones iniciales y a la notoriedad del atleta, considerado uno de los más influyentes en la historia del golf profesional.

Woods permaneció aproximadamente ocho horas bajo arresto tras ser trasladado a la comisaría luego del accidente de tránsito. De acuerdo con las autoridades, el proceso incluyó cargos relacionados con conducción bajo influencia de sustancias y daños materiales.

Además, el deportista se negó a realizar una prueba de orina, lo que añadió un elemento de tensión al procedimiento policial. Su salida posterior se produjo en un vehículo todoterreno, acompañado por la atención de medios de comunicación.

El incidente ocurrió en las cercanías de la residencia del golfista cuando conducía a alta velocidad durante la tarde. Según el reporte oficial, Woods intentó adelantar a un vehículo de limpieza que remolcaba un tráiler, lo que provocó una maniobra brusca.

Esto terminó en el volcamiento del automóvil, obligándolo a salir por una de las ventanillas sin sufrir heridas graves, al igual que el otro conductor involucrado.

Las autoridades confirmaron que el test de alcohol realizado al deportista resultó negativo. Sin embargo, se indicó que presentaba signos compatibles con posible consumo de sustancias, aunque no se hallaron drogas ni medicamentos en el vehículo.

El sheriff del condado, John Budenskiek, enfatizó que la investigación continúa para determinar con precisión las circunstancias del hecho y posibles responsabilidades adicionales. El sheriff del condado de Martin, destacó que la ley se aplica sin excepciones, sin importar la identidad del implicado. También señaló que el caso se maneja bajo los protocolos habituales para este tipo de incidentes.

Las autoridades insistieron en que no se ofrecerán conclusiones definitivas hasta completar todas las pruebas y revisiones del accidente ocurrido en Florida.

El caso ha generado amplio impacto mediático debido a la figura de Tiger Woods, ganador de 15 torneos “majors” y una de las figuras más reconocidas del deporte mundial.

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