¡Sydney Sweeney otra vez en problemas! Podría enfrentar cargos de vandalismo tras decorar el cartel de Hollywood sin permiso

Sydney Sweeney fue captada en video escalando una de las letras del cartel de Hollywood bajo la oscuridad de la noche para decorarlo con una hilera de brasieres, como parte de una grabación promocional para su próxima línea de lencería, "Syrn". Sin embargo, este atrevido movimiento de marketing podría tener serias consecuencias legales, ya que la Cámara de Comercio de Hollywood, propietaria del monumento, confirmó que no se le concedió permiso para tocar o alterar el signo, y está investigando los hechos.

Un permiso para filmar, pero no para tocar ni escalar

La raíz del problema legal reside en los límites de la autorización que Sweeney obtuvo. Según múltiples reportes, la actriz y su equipo sí contaban con un permiso de FilmLA para realizar una grabación en la zona del cartel. No obstante, este permiso era estrictamente para filmar en los alrededores y no autorizaba bajo ningún concepto trepar la estructura, tocarla o alterarla físicamente. Esta transgresión de los términos es lo que abre la puerta a una investigación por presunto allanamiento y vandalismo.

La Cámara de Comercio de Hollywood investiga

La reacción del ente custodio del cartel fue inmediata. La Cámara de Comercio de Hollywood, que posee los derechos de propiedad intelectual de la imagen del signo, declaró a TMZ: "No se concedió ningún permiso para hacer esto como se requiere". Además, revelaron que, tras enterarse de la grabación, enviaron un correo electrónico a la productora de Sweeney el 23 de enero dejando claro que no tenían autorización para utilizar las imágenes con fines comerciales. Un portavoz de la Cámara indicó que están "investigando cómo y bajo qué autoría (si alguna) la producción de Sweeney accedió al sitio del Signo", dejando entrever que una denuncia policial es una posibilidad.

Una publicidad de alto perfil con respaldo millonario

La motivación detrás de la arriesgada maniobra fue puramente comercial. Fuentes cercanas a la actriz confirmaron que el video es el comienzo publicitario para "Syrn", su nueva marca de lencería. Este emprendimiento cuenta con una sólida financiación, respaldada por una firma de inversión del magnate Jeff Bezos, lo que explica la envergadura y la audacia de la campaña. Esta conexión con el fundador de Amazon también clarifica por qué Sweeney fue una invitada a la lujosa boda de Bezos con Lauren Sánchez el verano pasado. Tras la sesión, la mayoría de los brasieres fueron retirados, aunque testigos afirmaron que entre cuatro y cinco se quedaron colgando en la estructura.

¿Hacia un proceso legal?

Aunque la Cámara de Comercio no ha confirmado si presentará cargos, existe un claro precedente. En 2017, un artista fue arrestado y acusado de allanamiento y vandalismo después de modificar el cartel para que leyera "Hollyweed". Invadir esta área restringida puede constituir un delito menor, con penas que podrían incluir una multa de hasta 1,000 dólares o incluso seis meses de cárcel.

Sin embargo, en un giro inesperado, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) declaró a otros medios que no hay ninguna investigación en curso relacionada con el incidente y que, hasta el momento, no se ha registrado ningún delito.

