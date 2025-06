Venezolano rompe el récord mundial del podcast más largo: tuvo una transmisión de 43 horas

Suscríbete a nuestros canales

El comediante e influencer venezolano Juancito ha hecho historia al lograr el récord mundial del podcast más largo, con una impresionante transmisión de 43 horas ininterrumpidas en vivo desde su canal de YouTube, Desde Cero.

La hazaña se llevó a cabo en La Industria Bakery & Café, en Miami, donde Juancito, junto a su equipo de trabajo, recibió a más de 50 invitados del mundo artístico y digital, señala EC.

Entre ellos destacaron figuras como Nacho, Piso 21, Jay Wheeler, Marko, Yulbert, Leo Colina, RobertoTV, Manuel Ángel Redondo, Luis Chataing, Akapellah, Chente Ydrach, Miami Vice, Tiby Camacho y Sheila Ortega.

Un reto de resistencia mental y física

Juancito había anunciado el proyecto en febrero, calificándolo como el mayor desafío de su carrera.

"No sé si estoy loco, si me voy a arrepentir o si voy a salir de esto siendo otra persona… pero lo que sí sé es que no puedo dejar pasar esta oportunidad. Voy a hacer algo que jamás se ha hecho, algo que me va a llevar al límite física y mentalmente", expresó antes del evento.

Durante la maratónica transmisión, el creador de contenido enfrentó momentos de cansancio extremo e incluso un ataque de pánico, pero se mantuvo firme en su objetivo de demostrar que los límites están para romperse.

Superando récords previos

Este récord mundial supera la marca establecida en 2022 por los creadores digitales venezolanos Juan Carlos Martínez y Jhon Da Silva, quienes lograron 40 horas continuas de streaming con El Podcast Eterno grabado en el Centro Banaven, conocido más popularmente como el Cubo Negro en Caracas.

Antes de ellos, el récord pertenecía al británico Mike Russel, con una transmisión de 36 horas ininterrumpidas.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube