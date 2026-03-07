¡Alerta sanitaria! Frito-Lay retira estas famosas papas fritas en seis estados de EEUU: sepa por qué

Suscríbete a nuestros canales

Frito-Lay retiró del mercado lotes específicos de papas fritas Miss Vickie’s con sabor a pepinillos picantes tras detectar un error en su etiquetado que pone en riesgo a consumidores alérgicos.

La alerta surgió luego de que un cliente notificara a la empresa la presencia de papas con sabor a jalapeño dentro de empaques de 8 onzas, lo que implica la existencia de leche no declarada en el envase.

¿Por qué esto es importante?

Esta omisión es especialmente importante para personas con sensibilidad severa a los lácteos, ya que su consumo involuntario podría desencadenar reacciones alérgicas graves o incluso mortales, aunque hasta el momento la compañía no reporta incidentes médicos relacionados.

La distribución de los productos afectados comenzó el 15 de enero de 2026 y abarca supermercados, farmacias y tiendas digitales en los estados de Texas, Arkansas, Luisiana, Misisipi, Nuevo México y Oklahoma según informó Mundo Now.

Recomendaciones

Los consumidores deben verificar las bolsas de 8 onzas con el código UPC 0 28400 761772 y fecha de caducidad del 21 de abril de 2026 para identificar los lotes en peligro.

La empresa recomienda desechar el producto de inmediato si existe riesgo de alergia y habilitó una línea de atención telefónica para gestionar dudas, mientras la FDA formaliza la clasificación de este retiro preventivo en todo el sur de Estados Unidos.

