Arrestan a pareja por la muerte de su bebé en Florida: así descubrieron la verdad tras meses de engaños

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Un caso desgarrador de negligencia infantil y encubrimiento ha dejado a todos en el sur de Florida en estado de shock.

Agentes del Departamento de Policía de Rockingham, en Carolina del Norte, han arrestado a Alejandro León Jr., de 21 años, y a Samantha Angelina Feliz, de 20 años, a petición de las autoridades de Hollywood, Florida.

Esta pareja enfrenta serios cargos criminales, incluyendo homicidio involuntario, tras la desaparición y presunta muerte de su hija lactante, a quien han identificado como Angelina.

Según la orden de arresto emitida por el Departamento de Policía de Hollywood, los acusados afirmaban de manera sorprendente que la niña nunca había existido.

Sin embargo, los investigadores lograron reunir un sólido conjunto de pruebas biológicas, tecnológicas y testimoniales que desmantelaron por completo la versión de los padres.

El engaño que desató la investigación en Florida

La preocupación social e institucional comenzó a crecer en julio de 2025. De acuerdo con un informe de Telemundo 51, un familiar de los jóvenes se presentó ante la policía de Hollywood para informar que no había visto a la pequeña Angelina desde febrero de ese mismo año.

Además, este allegado compartió declaraciones muy inquietantes de los padres.

Local 10 News relata que, durante un encuentro en un parque en marzo de 2025, un pariente le preguntó directamente a Feliz sobre el paradero de la lactante. La madre respondió con una frialdad inquietante: “¿Qué bebé? No hay ningún bebé”.

Más tarde, Feliz alegó ante sus familiares que la pequeña era parte de una “estafa” diseñada para sacar dinero de sus allegados y negó rotundamente haber dado a luz.:

ADN, mensajes de texto y fotos: las pruebas clave

A pesar de la firme negativa de los acusados, los detectives de la Policía de Hollywood han desmentido la teoría de que todo fue un invento.

Según la investigación oficial, los agentes encontraron mensajes de texto antiguos entre la pareja donde hablaban sin tapujos sobre la bebé, además de fotografías de Feliz en un avanzado estado de gestación.

Las autoridades también confirmaron que la niña nació en el hogar de la pareja, aunque no había un certificado oficial de nacimiento, y encontraron imágenes y videos de los padres junto a la recién nacida.

Aunque el cuerpo de la pequeña aún no ha sido encontrado, los investigadores lograron obtener muestras de sangre en la vivienda.

Las pruebas de laboratorio confirmaron que había una coincidencia genética con la menor. Con esta evidencia, la policía llegó a la conclusión de que la infante falleció debido a un patrón sistemático de negligencia grave y que los padres ocultaron el cadáver para evadir la justicia.

Traslado y cargos criminales en Florida

Los arrestados están bajo custodia en Carolina del Norte, esperando su extradición al condado de Broward, Florida.

Según el informe policial, ambos enfrentarán cargos ante un juez por homicidio involuntario y manipulación de evidencia física.

Las autoridades están pidiendo la colaboración de la comunidad e instan a cualquier persona que tenga información adicional a comunicarse con la línea de Broward Crime Stoppers.

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