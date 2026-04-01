Detienen a un hombre en Miami por robar más de dos millones de dólares en iPhone

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La policía de Doral desmanteló una sofisticada operación de robo de tecnología tras el arresto de Jeffery Moore, un hombre de 61 años acusado de sustraer un cargamento valorado en 2 millones de dólares.

Moore y su cómplice, Robert Rashawn Soto, se hicieron pasar por representantes de la empresa Unión Logistic para engañar a los empleados de una sede de FedEx.

Modus operandi

Mediante llamadas fraudulentas e identificaciones falsas, los sujetos lograron que el personal cargara 38 cajas con aproximadamente 800 dispositivos iPhone e iPad en un camión de alquiler.

La intervención del verdadero dueño de la mercancía, quien sospechó de irregularidades en la entrega, obligó a los sospechosos a huir del lugar con parte del botín según detalla Univisión.

Captura

La captura de Moore ocurrió en tiempo récord cerca de Gainesville, gracias a la combinación estratégica de dispositivos de rastreo ocultos en las cajas y lectores de matrículas vehiculares.

Tras su extradición al condado de Miami-Dade, una jueza le impuso este martes una fianza de 2.5 millones de dólares, cifra que refleja la magnitud del delito.

Vigilancia

Mientras tanto, las autoridades mantienen una búsqueda activa sobre Soto, quien permanece prófugo, y evalúan la posibilidad de que empleados internos facilitaran información importante para ejecutar el fraude.

Este incidente resalta el incremento de robos a gran escala en centros logísticos de Florida, donde el mercado negro de dispositivos Apple sigue siendo un objetivo prioritario para las redes criminales.

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