La legendaria cadena Gold’s Gym, cuna del culturismo mundial donde entrenaron figuras como Arnold Schwarzenegger y Lou Ferrigno, continúa ajustando su huella comercial en Estados Unidos.

La compañía confirmó en su portal oficial que su gimnasio ubicado en el centro de Chattanooga, Tennessee (210 W. 4th St.), cerrará definitivamente el próximo 15 de diciembre de 2026, dirigiendo a sus socios hacia las sedes locales de Hixson y Lee Highway.

Este cierre se suma a otras tres bajas o traspasos registrados durante 2026 en Texas y Oklahoma:

Waco, Texas (250 N. New Road): Cambió de operador en agosto de 2026.

New Braunfels, Texas (651 N. Business Interstate Highway 35, Suite 900): Cerró tras concretarse el ingreso de su rival económico Crunch Fitness, cadena que proyecta una renovación de 6 millones de dólares en ese local de 42.000 pies cuadrados, según reportó MySA .

Yukon, Oklahoma (12701 NW 10th Street): Cese definitivo de operaciones en 2026.

De la bancarrota del Capítulo 11 a la reestructuración global

Fundada en Venice Beach, California, en 1965 e inmortalizada por el documental Pumping Iron, la franquicia llegó a superar los 700 clubes en seis continentes.

Sin embargo, los cierres sanitarios de 2020 golpearon severamente sus ingresos y obligaron a la empresa a solicitar protección por bancarrota bajo el Capítulo 11 en Texas, clausurando cerca de 30 sedes.

Ese mismo año, el conglomerado alemán RSG Group adquirió la marca por 100 millones de dólares en una subasta judicial, iniciando una estrategia de depuración que redujo la red mundial a aproximadamente 600 gimnasios.

El plan de expansión con 15 nuevos clubes en California

Pese a las clausuras en el centro y sur del país, la marca apuesta por revitalizar su mercado de origen tras desprenderse de 23 clubes californianos a finales de 2025.

Según informó el Los Angeles Business Journal, Gold’s Gym firmó un acuerdo de desarrollo con Roknipour Investment Group para inaugurar 15 nuevas ubicaciones en el sur de California durante los próximos siete años —ocho en el condado de Los Ángeles y siete en el condado de Orange—, previendo abrir el primer recinto hacia 2027.

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