Estados Unidos retira del mercado gotas oftálmicas por fallas de calidad: conozca los productos afectados

Debido a serias fallas en su producción descubiertas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), una variedad de productos oftálmicos de venta libre están siendo retirados del mercado nacional por la propia empresa.

BRS Analytical Services ha retirado cinco colirios que se venden al público porque no cumplieron con las normas de fabricación.

Aunque no se saben los riesgos exactos para la salud, estos problemas hacen temer que los productos no sean de la calidad esperada, por lo que no se pueden descartar daños a los usuarios, reseña Fox 8.

Los medicamentos para los ojos, sobre todo los que alivian la sequedad o la irritación, necesitan una fabricación muy cuidadosa.

La esterilidad es fundamental porque cualquier germen o cambio en su composición puede provocar infecciones, hinchazón grave en los ojos o, en el peor de los casos, ceguera.

¿Cuáles son las gotas oftálmicas que han sido retirados por la FDA en Estados Unidos?

Los productos afectados por el retiro son:

Solución oftálmica de lágrimas artificiales (NDC# 50268-043-15)

Gel oftálmico de carboximetilcelulosa sódica al 1 % (NDC# 50268-066-15)

Solución oftálmica de carboximetilcelulosa sódica (NDC# 50268-068-15)

Solución lubricante para gotas oftálmicas (NDC# 50268-126-15)

Solución oftálmica de alcohol polivinílico (NDC# 50268-678-15)

La distribución de estos artículos se llevó a cabo entre el 26 de mayo de 2023 y el 21 de abril de 2025. Puedes encontrar la lista completa de los números de lote haciendo clic aquí.

Se aconseja a los consumidores que cesen la utilización de estos productos sin demora.

A pesar de que no se han confirmado efectos secundarios ligados a estos productos, los expertos enfatizan que las gotas oftálmicas, en particular las diseñadas para aliviar la sequedad o irritación, deben seguir normas estrictas de esterilidad y formulación.

Esto es crucial para evitar complicaciones serias como infecciones oculares o la pérdida de visión.

Es importante destacar que, los clientes deben completar la sección "Cantidad a devolver" del formulario de retiro y enviarlo por correo electrónico a [email protected] o por fax al 931-292-6229. Esto es importante incluso si ya no tienen el producto retirado.

