Ofrecen subvenciones de hasta $25.000 a artistas en Charlotte: requisitos, postulación y fechas clave

En Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos (EEUU), próximamente se abrirán las postulaciones para la solicitud de fondos a ciertos residentes de la ciudad, sepa en qué consiste y si puede postularse.

Estamos halando del programa de Subvenciones para el Crecimiento Creativo 2025 (Creative Growth Grants), una iniciativa que apoya al talento local e impulsa a grandes artistas o ideas artísticas que respalden el Plan de Arte y Cultura de la ciudad, como lo reseña el portal de La Noticia.

¿Qué tipo de subvenciones ofrecen y quiénes pueden aplicar?

Se ha dado a conocer que existen tres tipos de ayuda económica que otorga el programa, sin embargo, hay que tomar en cuenta que cada postulante solo puede aplicar a una de ellas,

Estas son:

Para gastos operativos (hasta $25.000): destinada a organizaciones sin fines de lucro que trabajan en arte y cultura dentro de la comunidad.

(hasta $25.000): destinada a organizaciones sin fines de lucro que trabajan en arte y cultura dentro de la comunidad. Subvención para proyectos (hasta $20.000): dirigida a organizaciones sin fines de lucro o personas que trabajan en áreas creativas y quieren llevar a cabo un proyecto específico.

(hasta $20.000): dirigida a organizaciones sin fines de lucro o personas que trabajan en áreas creativas y quieren llevar a cabo un proyecto específico. Apoyo para el desarrollo profesional (hasta $2.500): para artistas y organizaciones interesados en mejorar habilidades y avanzar en su carrera a través de talleres, conferencias, clases, exposiciones con jurados y otros esfuerzos.

Las personas que pueden postularse son aquellos que vivan en el condado de Mecklenburg y cuyo proyecto sea para desarrollarse en ese condado.

Aunque, en el caso de las oportunidades de desarrollo profesional, es decir, para talleres o cursos, estos pueden hacerse fuera del condado.

Además, los solicitantes deben demostrar que son una organización sin fines de lucro reconocida (con su certificación 501(c)(3)), o tener un patrocinador fiscal antes del 4 de agosto de 2025.

Requerimientos para la solicitud + Fechas clave

Los postulantes deben presentar:

Un ensayo sobre el objetivo que persigue con su proyecto, organización o mejora profesional.

Plan para medir su éxito

Presupuesto

Información de contacto

Audiencia

Cronograma

Verificación del patrocinador fiscal o de la calidad de organización sin fines de lucro

Equipo

La apertura para las postulaciones da inicio el próximo jueves 19 de junio, a partir de la 1:00 de la tarde, y se mantendrá abierta la convocatoria hasta las 5:00 pm del viernes 4 de agosto.

Este mismo día de la apertura se realizará una sesión informativa de 12:00 pm a 1:30 pm, en inglés y en español: los interesados pueden inscribirse en: clic aquí.

Aunque también se realizarán sesiones virtuales el 27 de junio, el 8 de julio y un taller presencial para el 14 de julio.

El desembolso de las subvenciones a los beneficiarios será el 14 de noviembre de este año, una vez que firmen una carta de acuerdo.

Además, es importante tener en cuenta que, los proyectos deben ser completados antes del 14 de noviembre del 2026.

Para mayor información puede comunicarse con la ciudad de Charlotte a través del correo electrónico: [email protected]. También puede visitar: New Creative Growth Grants Open on June 19 - Charlotte is Creative.

