George W. Bush lanza dura advertencia a EEUU durante conmemoración del 11S

El expresidente George W. Bush advirtió sobre el riesgo del aislacionismo en Estados Unidos, coincidiendo con el 25 aniversario de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Durante una reciente aparición pública, Bush recordó el momento en que fue informado del ataque mientras visitaba una escuela en Florida.

Afirmó que, veinticinco años después, el país corre el peligro de olvidar la lección crucial de que los problemas internacionales pueden amenazar su propia seguridad.

Advertencia

Bush enfatizó que la historia ha demostrado que los períodos de aislacionismo pueden ser perjudiciales.

"Pensar que los problemas externos no importan significa ignorar las lecciones del 11-S", subrayó, según informa Mundo Now.

Aunque no sugirió el envío de tropas al extranjero, abogó por el apoyo de Estados Unidos a aquellos que enfrentan regímenes autoritarios en el mundo.

Homenaje

En el Memorial del 11-S, se llevó a cabo la lectura de los nombres de las víctimas y momentos de silencio para recordar los ataques, los derrumbes y el vuelo 93.

Este aniversario también presenta un desafío, ya que muchos estadounidenses actuales eran demasiado jóvenes para recordar los atentados o nacieron después de 2001, lo que convierte el 11S en una historia lejana para ellos.

El aniversario no solo conmemora a quienes perdieron la vida aquel día, sino también a las víctimas de enfermedades relacionadas con los ataques.

La advertencia de Bush reabre el debate sobre qué lecciones del 11S deben perdurar en la memoria colectiva de la nación.

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