Lanzan nueva App para denunciar inmigrantes y recibir recompensa: la herramienta paga con criptomonedas

El líder cubanoamericano de los 'Proud Boys', Enrique Tarrio, lanzó ICERAID una aplicación móvil que permite a los usuarios denunciar a inmigrantes indocumentados en Estados Unidos (EEUU) a cambio de recompensas en criptomonedas.

Según una publicación de Univisión, esta web3 nombrada como 'Intelligence Crowdsourcing and Engagement Rewards for American Intelligence and Defense', se presenta como una herramienta para mejorar la seguridad comunitaria y apoyar el control de la inmigración.

¿Cómo funciona la aplicación ICERAID?

La página de ICERAID explica que la aplicación "recompensa a los ciudadanos por capturar, subir y validar evidencia fotográfica de 8 categorías de presunta actividad delictiva". Cuantas más imágenes y ubicaciones se validen, mayor será la recompensa para el usuario, que se entregará en forma de RAID Tokens, criptomonedas basadas en Solana.

Tarrio ha aclarado que no es una aplicación gubernamental, sino que busca respaldar a ICE en sus redadas en distintas regiones del país.

¿Cuáles son las interrogantes sobre ICERAID?

A pesar de su lanzamiento, la aplicación no especifica qué uso se le dará a la información suministrada, ni por parte de los denunciantes ni de los denunciados.

Por otro lado, no se detallan las 8 categorías de "presunta actividad delictiva" ni cómo funciona el sistema de recompensas a través de los tokens. Estos vacíos generan incertidumbre sobre la transparencia y el manejo de datos de la plataforma.

