LAX le dice adiós al tráfico: el plan maestro tras el aumento de tarifas a taxis y plataformas

El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) oficializó un cambio drástico en su política de movilidad. Este martes 10 de marzo de 2026, la Junta de Comisionados del Aeropuerto aprobó por unanimidad un aumento masivo en las tarifas para Uber, Lyft y taxis, con el objetivo de erradicar el congestionamiento en la famosa terminal con forma de herradura.

La medida no solo implica un incremento en el costo base, sino que introduce un sistema de "cuotas por zona" que elevará el precio de los viajes directos a la terminal hasta los $12.

El nuevo esquema tarifario: ¿Cuánto pagarás?

Actualmente, las plataformas de viajes compartidos pagan aproximadamente $4 por acceso. El nuevo plan, diseñado para incentivar el uso del tren automatizado SkyLink, se divide así:

Tarifa Base ($6): Se aplicará a todos los vehículos comerciales que recojan o dejen pasajeros en cualquier punto del aeropuerto, incluyendo el estacionamiento LAX-it y el nuevo Centro de Transporte Terrestre.

Tarifa de Terminal ($12): Si el pasajero insiste en ser dejado o recogido directamente en la acera frente a su terminal (el área central), la tarifa se triplicará respecto a la actual.

Dato Clave: Estas cuotas suelen ser transferidas directamente al pasajero por las plataformas. Uber ya ha manifestado que este aumento del 140% "castigará a los viajeros y familias trabajadoras que dependen de un transporte asequible".

SkyLink: el tren que cambiará el juego

El aumento de tarifas está estrictamente ligado a la inauguración del SkyLink (Automated People Mover), prevista para principios del verano de 2026.

Implementación: Los nuevos costos entrarán en vigor el mismo día que el tren comience a operar.

Capacidad: El sistema eléctrico podrá trasladar hasta 30 millones de pasajeros al año , con trenes llegando cada 2 minutos en horas pico.

Objetivo: Retirar de circulación cerca de 117,000 vehículos diarios del circuito interno del aeropuerto.

La postura de las autoridades

Para los directivos de Los Angeles World Airports (LAWA), el ajuste es una "necesidad histórica". David Reich, subdirector de estrategia de movilidad, señaló que las tarifas no se habían actualizado en 10 años y ya no reflejan el valor real del mercado aeroportuario.

"Concentrar entre 80,000 y 100,000 vehículos diarios en un circuito diseñado hace décadas ya no es sostenible", afirmó Reich, subrayando que los ingresos adicionales (estimados en $100 millones anuales) se reinvertirán en la infraestructura del aeropuerto.

