Llega frente de nieve y hielo negro a Illinois: descubre las zonas de mayor riesgo vial y aéreo

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) activa una advertencia de tiempo invernal para múltiples condados del área metropolitana de Chicago este viernes ante la llegada de un sistema frontal que provoca nevadas moderadas, ráfagas de viento y condiciones peligrosas en las carreteras. La alerta busca prevenir accidentes de tránsito y preparar a los residentes frente al descenso brusco de las temperaturas y la pérdida de visibilidad en los corredores viales principales.

El reporte climático responde a los boletines de emergencia difundidos por medios locales como Telemundo Chicago y los avisos oficiales de las agencias federales de meteorología. Los pronósticos indican que las bandas de nieve afectan con mayor intensidad a las zonas del norte y oeste de Illinois, además de sectores limítrofes en el noroeste de Indiana.

Los departamentos de transporte estatal y municipal despliegan camiones esparcidores de sal y cuadrillas de mantenimiento preventivo en las autopistas interestatales. Las autoridades recomiendan a los automovilistas reducir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y evitar desplazamientos innecesarios mientras persiste el aviso meteorológico.

¿Qué condados enfrentan el mayor impacto por la advertencia de tiempo invernal en Chicago?

Las zonas bajo vigilancia incluyen sectores clave de los condados de Cook, Lake, McHenry, Kane y DuPage, donde las acumulaciones de nieve húmeda complican la circulación vehicular en horas pico. Los puentes, pasos elevados y rampas de acceso representan los puntos de mayor riesgo debido a la formación rápida de capas delgadas de hielo negro.

Los aeropuertos internacionales O'Hare y Midway mantienen protocolos activos de deshielo en pistas y aeronaves para minimizar las demoras y cancelaciones en los itinerarios comerciales. Los viajeros deben verificar el estatus de sus vuelos directamente con las aerolíneas antes de trasladarse hacia las terminales aéreas.

Las cuadrillas de servicios públicos permanecen en alerta ante la posibilidad de que el peso de la nieve húmeda y las ráfagas de viento provoquen la caída de ramas sobre el tendido eléctrico. Los residentes reciben la recomendación de tener a mano linternas, baterías de repuesto y suministros básicos en caso de cortes temporales de energía.

¿Cómo protegerse ante las bajas temperaturas y carreteras congeladas?

Precaución al volante: Disminuir la velocidad habitual, encender las luces bajas y llevar un kit de emergencia invernal en el maletero.

Disminuir la velocidad habitual, encender las luces bajas y llevar un kit de emergencia invernal en el maletero. Seguridad en el hogar: Revisar el funcionamiento de los sistemas de calefacción y los detectores de monóxido de carbono.

Revisar el funcionamiento de los sistemas de calefacción y los detectores de monóxido de carbono. Vestimenta adecuada: Utilizar varias capas de ropa térmica, calzado antideslizante y proteger extremidades si permanece al aire libre.

El monitoreo climático continuará activo durante todo el fin de semana para evaluar la evolución del sistema frontal y determinar el levantamiento progresivo de las restricciones viales. Los ciudadanos pueden consultar las actualizaciones minuto a minuto a través de las plataformas digitales del Servicio Meteorológico Nacional.

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