Redadas de ICE en Puerto Rico: la información que utilizan para rastrear inmigrantes

La oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Puerto Rico requirió un listado de información personal (nombres, fechas de nacimiento y direcciones) de inmigrantes con licencias de conducir temporales.

Esta acción tiene como objetivo identificar a individuos con órdenes de deportación pendientes o con historial criminal, generando un fuerte rechazo entre organizaciones y comunidades impactadas.

Cabe mencionar que, la responsable del operativo migratorio en la isla es Rebecca González-Ramos, quien lidera las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Puerto Rico y las Islas Vírgenes, reseña La Nación.

Su oficina opera bajo el paraguas de ICE y otras entidades del gobierno federal.

¿Qué busca ICE en los listado de imigrantes que residen en Puerto Rico?

Aunque la HSI solía investigar delitos como el fraude aduanero y el tráfico ilícito, la deportación de inmigrantes indocumentados se convirtió en su prioridad con la llegada de la administración Trump.

González-Ramos, quien es la primera mujer en liderar esta oficina, corroboró que pidieron los datos al Departamento de Transportación y Obras Públicas, asegurando a Telemundo Puerto Rico que "no hay impedimento legal" para su entrega.

Mediante un requerimiento formal, realizado a finales de enero, se pidieron los datos de más de 5.000 individuos con estatus migratorio no definido que tienen licencias temporales.

La funcionaria, quien calcula que hay unos 20.000 inmigrantes sin documentos en Puerto Rico, indicó que la lista ya está siendo evaluada.

¿Cuál es el objetivo de ICE en Puerto Rico?

Según González-Ramos, quien declaró a NPR que su "mandato es del 100 por ciento", la prioridad desde enero ha sido identificar y deportar a la totalidad de los inmigrantes sin papeles en la isla.

Durante un lapso de cuatro meses, ICE efectuó casi 500 detenciones, de las cuales menos del 80% correspondían a individuos con antecedentes, principalmente por reingreso ilegal tras una expulsión.

Cabe mencionar que, tres de cada cuatro arrestados eran dominicanos, una comunidad puertorriqueña bien establecida con miembros que trabajan en diversas profesiones, desde la construcción hasta la docencia.

Las recientes redadas han provocado temor generalizado en estos barrios.

Al respecto, González-Ramos afirmó en Telemundo que "el mensaje no ha cambiado: no hay manera de pertenecer en Estados Unidos si no tienes estatus migratorio. No importa si tienes licencia de conducir o no".

