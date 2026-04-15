TSA ConfirmID: el formulario digital que debes llenar si olvidaste tu pasaporte en 2026

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El reloj avanza hacia la implementación total de la Ley Real ID y el Gobierno federal lanzó un "salvavidas" digital para los viajeros olvidadizos o indocumentados.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) consolida su nuevo programa TSA ConfirmID, una herramienta diseñada para que nadie se quede en tierra por falta de una identificación física válida.

Desde su entrada en vigor el pasado 1 de febrero, este sistema se ha convertido en la alternativa oficial para quienes aún no tienen la estrella dorada en su licencia o un pasaporte a la mano.

¿Qué es TSA ConfirmID y cómo se usa?

TSA ConfirmID es una plataforma de verificación de identidad en línea. Funciona como un proceso de validación remota que permite a los pasajeros mayores de 18 años pasar por los puntos de control de seguridad sin presentar un documento físico (como la licencia o el pasaporte).

Pasos para el proceso:

Acceso: Ingresar a tsa.gov o escanear los códigos QR disponibles en la señalización de los aeropuertos. Formulario: Completar los datos personales requeridos por el sistema. Pago: Abonar una tarifa de $45 (solo se aceptan pagos digitales). Espera: El procesamiento puede tardar 30 minutos o más, por lo que se recomienda hacerlo antes de salir hacia el aeropuerto.

Reglas, costos y vigencia

Aunque es una solución eficiente, el programa tiene limitaciones estrictas que los viajeros deben conocer para no perder su inversión:

Concepto Detalle Costo $ 45 por cada verificación Tiempo de trámite Mínimo 30 minutos Vigencia 10 días naturales Requisito de edad Mayores de 18 años

Nota importante: Si tu viaje de regreso es después de los 10 días de vigencia, deberás realizar el proceso nuevamente y pagar otros u$s 45 para poder volar de vuelta.

Alternativas gratuitas (Identificaciones aceptadas)

Si prefieres ahorrarte el costo del ConfirmID, la TSA recuerda que los siguientes documentos siguen siendo válidos y no requieren trámites adicionales en el aeropuerto:

Licencia Real ID: La que incluye la estrella dorada en la esquina superior.

Enhanced Driver’s License (EDL): Emitida en estados como Washington, Michigan o Nueva York.

Pasaporte de EE.UU. (Libreta o tarjeta).

Identificación Militar activa.

Llegar al aeropuerto sin una identificación válida y sin haber completado el ConfirmID puede resultar en interrogatorios extensos, revisiones manuales profundas o, en el peor de los casos, la negativa total de abordaje.

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