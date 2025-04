Alcalde de Nueva York pide a inmigrantes que no teman: ICE no irá a las escuelas ni a hospitales

Suscríbete a nuestros canales

Ante las alertas de deportación por parte de la administración del presidente Trump, el alcalde de Nueva York envió un mensaje contundente a los migrantes que residen en la gran manzana.

Durante una rueda de prensa llevada a cabo en la sede de la alcaldía, Eric Adams ha asegurado que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) no ingresará a las escuelas, hospitales ni centros de oración, reportó EFE.

El demócrata tuvo su primer encuentro con medios latinos este viernes 25 de abril, donde también fue acompañado por el vicealcalde para Vivienda, Adolfo Carrión de Puerto Rico, y la vicealcaldesa de asuntos estratégicos, Ana Almanzar.

«He sido consistente con mi mensaje: ICE no irá a las escuelas, no irá a los centros de oración, no está en los hospitales», expresó Adams, quien también exhortó a los migrantes a "vivir su vida".

Según Adams, "el miedo está ganando", debido a que se han intensificado los arrestos y expulsiones del país sin un debido proceso de la ley.

Adams buscará la reelección en noviembre

De acuerdo con EFE, el actual alcalde de Nueva York planea postularse para las elecciones de noviembre como un candidato independiente.

Este viernes, durante la reunión con medios latinos, Adams pidió a los vicealcaldes hispanos de su administración, que explicaran sus logros en español, tras sus cuatro años de gestión, como la construcción de 140.000 viviendas.

Adams respondió a las preguntas que le realizó la agencia, señalando que a su edad (65 años) se le hace difícil aprender el idioma, un aspecto importante al ser alcalde de una ciudad donde se hablan varios de ellos.

En Nueva York se estima que se hablan más de 400 idiomas, según cifras de la Oficina de Asuntos del Inmigrante (MOIA, en inglés) de la Alcaldía.

A pesar de las críticas de los grupos que abogan por los derechos de los inmigrantes, los cuales acusan a Adams de cooperar con el gobierno de Trump en los arreglos realizados a personas con estatus ilegal, Adams considera que los inmigrantes no pueden "rendirse al miedo de no poder vivir su vida".

La última crítica realizada contra Adams fue debido a su decisión de permitir el ingreso de funcionarios del ICE para instalar oficinas en la prisión de Rikers Island.

No obstante, según la ley de Nueva York, dicha decisión no estaba prohibida desde hace más de una década.

