‎Ajustes en el aire: conoce qué servicio elimina Delta para rutas cortas

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La logística en las cabinas de aviones comerciales enfrenta retos constantes debido a la corta duración de ciertos trayectos regionales. Los auxiliares de vuelo cuentan con un margen de tiempo muy limitado para atender a todos los pasajeros.

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‎Esta situación genera a menudo que muchos usuarios se queden sin su merienda antes de que el avión inicie el descenso. Por ello, las compañías revisan sus protocolos para priorizar la seguridad y el flujo de trabajo interno.

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‎El próximo 19 de mayo entra en vigor la normativa donde Delta elimina el servicio de comida y bebida en los vuelos cortos. La restricción aplica específicamente a viajes con una distancia inferior a las 350 millas náuticas.

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‎¿Qué impacto tiene la nueva medida de Delta?

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‎Esta decisión administrativa altera las condiciones de viaje en el 9% de los 5.500 vuelos que la empresa opera cada día. Rutas muy transitadas, como el enlace entre el aeropuerto JFK de Nueva York y Boston, pierden este beneficio.

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‎La empresa emitió un comunicado donde asegura que su tripulación mantendrá la visibilidad y disponibilidad total para los clientes. "Se centrarán en atender a nuestros clientes, tal como lo hacen en cada vuelo", afirmó la compañía aérea.

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‎Hasta la fecha, el servicio de cortesía incluía al menos un refrigerio en todas las cabinas para rutas de más de 250 millas. Con este ajuste, el umbral de distancia sube cien millas y deja fuera a los trayectos más breves.

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‎¿Existen excepciones para estos vuelos cortos con Delta?

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‎Los pasajeros que viajan en la categoría Delta First conservan el acceso al servicio completo sin importar la duración del vuelo. La exclusión de alimentos y bebidas afecta principalmente a los asientos de las cabinas económicas.

‎Por otro lado, la aerolínea ampliará el servicio completo de refrigerios a cientos de rutas que antes tenían una oferta limitada. Aquellos clientes que realicen viajes de 350 millas o más mantendrán sus beneficios actuales.

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‎Este cambio busca estandarizar la atención y evitar interrupciones en vuelos donde el despegue y el aterrizaje ocurren casi de inmediato. Los viajeros deberán tomar previsiones propias de hidratación antes de subir a estos aviones.

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