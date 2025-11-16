Bank of America anuncia los días de cierre de operaciones durante noviembre: toma precauciones

Suscríbete a nuestros canales

Los clientes de Bank of America y otras instituciones financieras en Estados Unidos deben prepararse para dos cierres programados este noviembre de 2025.

El primer feriado federal que afectará las operaciones es el Día de los Veteranos (Veterans Day), el martes 11 de noviembre, según Mundo Deportivo.

Posteriormente, la actividad se detendrá nuevamente para el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving), que se celebra el cuarto jueves del mes, correspondiendo al 27 de noviembre.

En ambas fechas, todas las sucursales físicas (centros financieros) de Bank of America permanecerán cerradas, al igual que la mayoría de las oficinas gubernamentales y los mercados financieros.

Recuerde

Aunque las puertas de las sucursales estén cerradas, la banca digital y los servicios automatizados seguirán operativos. Bank of America garantiza el acceso a cajeros automáticos (ATM) para retiros y a sus plataformas de banca en línea y móvil para consultas y transferencias básicas.

Sin embargo, es importante que los usuarios planifiquen con antelación, ya que los depósitos en efectivo en ventanilla no estarán disponibles. Además, las transacciones como la compensación de cheques o algunas transferencias ACH podrían experimentar retrasos, procesándose el siguiente día hábil.

