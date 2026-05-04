EEUU: metro de Laredo refuerza Ruta 17 con estos horarios y paradas

Suscríbete a nuestros canales

El sistema de transporte El Metro en Laredo, Estados Unidos, implementó cambios en la Ruta 17 con el objetivo de mejorar la movilidad hacia zonas industriales.

La medida entró en vigencia este 4 de mayo y responde a la necesidad de optimizar el servicio para trabajadores y usuarios frecuentes del corredor de Mines Road.

Ampliación del servicio los sábados

Uno de los principales cambios es la extensión del horario durante los sábados, lo que permitirá a los pasajeros contar con mayor disponibilidad de autobuses. Esta modificación busca adaptarse a la demanda existente en áreas donde operan numerosas empresas y centros logísticos.

Asimismo, el sistema incorporó nuevas paradas en puntos clave para facilitar el acceso a zonas laborales. Estas ubicaciones fueron seleccionadas por su cercanía a áreas industriales con alto flujo de trabajadores.

Nuevas paradas habilitadas:

Milo Road y Auburn Road

Killam Industrial Boulevard y Archer Drive

Las autoridades destacaron que los cambios buscan ofrecer un servicio más eficiente, con mejores opciones de traslado. La ampliación de la ruta y la inclusión de nuevas paradas permiten reducir tiempos de viaje y mejorar la accesibilidad.

El Metro recomendó a los usuarios consultar los nuevos horarios disponibles en los autobuses y en el Centro de Tránsito. También sugirió utilizar aplicaciones móviles para hacer seguimiento en tiempo real de las unidades y conocer los tiempos de llegada actualizados.

Además, los pasajeros pueden acceder a canales de atención al cliente para resolver dudas o recibir orientación sobre los cambios en la ruta.

Con estas mejoras, se busca facilitar el acceso a empleos y optimizar la conectividad en áreas clave, impulsando así el desarrollo urbano y la eficiencia del sistema de transporte.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube