El Departamento de Seguridad Pública (DPS) vincula directamente la fecha de vencimiento de tu licencia de conducir con el tiempo autorizado de tu estadía en Estados Unidos.

Si cuentas con un estatus migratorio temporal o en trámite, la agencia emite un documento de vigencia limitada que expira el mismo día que finaliza tu permiso legal actual.

Para renovar o tramitar esta credencial sin contratiempos, debes presentar pruebas vigentes de tu presencia legal ante las oficinas estatales antes de que venza el plazo anterior, según detalla su normativa.

Primer paso

El primer paso exige reunir tus comprobantes de identidad y estatus migratorio actualizado emitidos por el gobierno federal.

El DPS acepta como alternativa principal el Formulario I-797A (Notificación de Acción) cuando incluye el registro de entrada y salida I-94 adherido en la parte inferior, documento que confirma la extensión de tu estadía.

También puedes presentar una Tarjeta de Autorización de Empleo (EAD o Formulario I-766) vigente o un pasaporte extranjero acompañado de una visa válida y su respectivo registro I-94 electrónico descargado del portal de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Segundo paso

El segundo paso consiste en verificar la elegibilidad de los solicitantes con procesos de asilo, Estatus de Protección Temporal (TPS) o Acción Diferida (DACA).

Si tu permiso de trabajo venció pero solicitaste su renovación a tiempo, el DPS valida el recibo oficial Formulario I-797C junto con el documento expirado, aplicando las extensiones automáticas vigentes establecidas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

En casos de solicitudes pendientes sin fecha de finalización definida, la agencia verifica tu estatus mediante el sistema federal SAVE, proceso que suele tardar desde unos días hasta varias semanas antes de autorizar la impresión del plástico.

Tercer paso

El tercer paso requiere agendar una cita presencial en una oficina de licencias y acudir con los originales de todos tus expedientes migratorios, además de dos comprobantes de domicilio estatal y tu número de Seguro Social.

Los funcionarios escanean tus papeles en el momento para validar su autenticidad en las bases de datos federales y calculan la nueva fecha de expiración según el documento de mayor vigencia que aportes.

Si el sistema requiere una verificación secundaria, recibes un comprobante temporal en papel mientras el DPS confirma tu estatus y envía la tarjeta definitiva por correo postal.

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