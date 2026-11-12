¿Eres migrante y trabajaste en Washington durante 2025? Podrías recibir un cheque de $1 330

Los trabajadores de Washington que tuvieron ingresos bajos o moderados en 2025 pueden beneficiarse del Working Families Tax Credit, un reembolso fiscal que ofrece hasta $1 330.

Este crédito está diseñado para apoyar a familias que, a pesar de tener ingresos, enfrentan dificultades económicas.

A diferencia de un cheque de estímulo, este programa requiere que los solicitantes presenten una declaración de impuestos.

También permite el uso de un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), lo que lo hace accesible para muchas familias inmigrantes, según detalla Solo Dinero.

Solicitudes

Las solicitudes para el año fiscal 2025 se abrieron el 1 de febrero de 2026. Para calificar, los solicitantes deben haber residido en Washington al menos 183 días en 2025, tener un SSN o ITIN válido, y cumplir con ciertos requisitos de edad y de ingresos.

El monto del reembolso varía según la composición familiar, siendo el máximo de $1 330 para familias con tres o más hijos que cumplan con las condiciones establecidas.

Además, el Departamento de Ingresos de Washington garantiza la confidencialidad de la información sobre ciudadanía o estatus migratorio.



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