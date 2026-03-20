Guía de eventos en Nueva York hasta el 25 de marzo: festivales, musicales y más

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La cartelera cultural de Nueva York se renueva este fin de semana con una oferta vibrante que celebra la herencia latina, el jazz de vanguardia y las artes escénicas de primer nivel.

Desde el Bronx hasta Brooklyn, la ciudad se convierte en el escenario de debuts esperados y aniversarios emblemáticos que prometen conectar a comunidades diversas a través de la música y la danza.

Esta agenda representa una oportunidad importante para los residentes y turistas que buscan sumergirse en propuestas artísticas que desafían lo convencional y celebran la identidad multicultural en espacios icónicos de la Gran Manzana.

Eventos

Los siguientes eventos marcan la pauta del entretenimiento y la cultura para los próximos días según informa El Diario NY:

Quinteto Latino en Music of the Americas: el ensamble de vientos debuta este jueves 19 de marzo a las 7:00 pm en la sede de The Americas Society, interpretando obras de compositores de Cuba, Brasil y Estados Unidos.

el ensamble de vientos debuta este jueves 19 de marzo a las 7:00 pm en la sede de The Americas Society, interpretando obras de compositores de Cuba, Brasil y Estados Unidos. Claudia Acuña en el Lincoln Center: la nominada al Latin Grammy presenta su proyecto “Latin American Standards” este jueves a las 7:00 pm en el Dizzy’s Club, reinventando clásicos latinos bajo la estética del jazz contemporáneo.

la nominada al Latin Grammy presenta su proyecto “Latin American Standards” este jueves a las 7:00 pm en el Dizzy’s Club, reinventando clásicos latinos bajo la estética del jazz contemporáneo. Ailey II en el Joyce Theater: la compañía de danza presenta ocho funciones hasta el 22 de marzo, incluyendo cuatro estrenos mundiales bajo la dirección de Francesca Harper.

la compañía de danza presenta ocho funciones hasta el 22 de marzo, incluyendo cuatro estrenos mundiales bajo la dirección de Francesca Harper. Fête de la Francophonie en Teatro LATEA: una celebración de la cultura francófona que incluye cine, conciertos y artes visuales entre el 19 y 20 de marzo en el Lower East Side.

una celebración de la cultura francófona que incluye cine, conciertos y artes visuales entre el 19 y 20 de marzo en el Lower East Side. Outsider Art Fair en el Metropolitan Pavilion: la 34ª edición de esta feria internacional de arte autodidacta se lleva a cabo del 19 al 22 de marzo con 68 expositores globales.

la 34ª edición de esta feria internacional de arte autodidacta se lleva a cabo del 19 al 22 de marzo con 68 expositores globales. Eddy Herrera en el Lehman Center: "El Gigante del Merengue" celebra 34 años de carrera este sábado 21 de marzo a las 8:00 pm, junto a invitados como José Alberto “El Canario”.

"El Gigante del Merengue" celebra 34 años de carrera este sábado 21 de marzo a las 8:00 pm, junto a invitados como José Alberto “El Canario”. Jonathan Suazo en Teatro Pregones: el percusionista presenta su gira "Boricorridor Tour 2026" este sábado a las 7:00 pm, explorando la identidad afrocaribeña a través del jazz.

el percusionista presenta su gira "Boricorridor Tour 2026" este sábado a las 7:00 pm, explorando la identidad afrocaribeña a través del jazz. Bloody Mary Festival en Brooklyn: el epicentro del brunch neoyorquino se traslada a BKLoft26 este sábado 21 de marzo para premiar las mejores versiones de este famoso cóctel.

el epicentro del brunch neoyorquino se traslada a BKLoft26 este sábado 21 de marzo para premiar las mejores versiones de este famoso cóctel. Sunset Circus en el JCC Manhattan: espectáculo familiar con artistas del Cirque du Soleil y Big Apple Circus este domingo 22 de marzo en dos funciones matutinas.

espectáculo familiar con artistas del Cirque du Soleil y Big Apple Circus este domingo 22 de marzo en dos funciones matutinas. Latin Mondays NYC en 5th & Mad: el icónico evento de salsa celebra su 20º aniversario el lunes 23 de marzo con la presentación especial de Richard Bastar Jr.

Importancia

Con estos eventos Nueva York reafirma su posición como capital cultural del mundo con esta selección que abarca desde el merengue más tradicional hasta las expresiones más abstractas del arte outsider.

La participación de artistas de renombre y nuevas promesas garantiza una experiencia enriquecedora para todos los asistentes.

Se recomienda adquirir las entradas con antelación a través de los portales oficiales de cada recinto para asegurar su lugar en estas citas imperdibles con el arte y el ritmo.

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