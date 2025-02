Illinois: Sepa cómo obtener una calcomanía I-Pass en el Chicago Auto Show

Suscríbete a nuestros canales

El personal de Illinois Tollway estará presente en el Chicago Auto Show 2025 para responder a sus preguntas sobre sus servicios, carreras y programas, así como para la entrega de calcomanías I-PASS.

¿Cuándo se realizará el Chicago Auto Show donde se otorgarán calcomanías I-PASS?

El Chicago Auto Show 2025 se realizará del sábado 8 al lunes 17 de febrero.

Los horarios son de 10 a.m. a 9 p.m. del 8 y del 10 al 16 de febrero, de 10 a.m. a 6 p.m. el 9 de febrero, y de 10 a.m. a 8 p.m. el 17 de febrero.

Illinois Tollway contará con personal en el evento a partir de las 10 a.m. todos los días, reseña Telemundo Chicago.

Servicios que ofrecerá Illinois Tollway en el eventp

Apertura y/o manejo de cuenta I-PASS

Apertura y/o manejo de cuenta I-PASS Assist

Obtención de la calcomanía I-PASS

Resolver problemas de peaje

Tarjeta de identificación de seguridad para niños

Si estás buscando una carrera o una oportunidad de negocio en la industria de la construcción, o si estás interesado en programas de pasantías o puestos de trabajo en la agencia, el personal de Illinois Tollway estará disponible para brindarte orientación e información.

Además, compartirán información sobre sus esfuerzos para proteger el medio ambiente, incluyendo programas de reciclaje, iniciativas para reducir el desperdicio y proyectos para preservar la naturaleza en las zonas cercanas a las autopistas.

¿Cuánto cuestan las calcomanías I-PASS de Illinois?

Según funcionarios, las nuevas etiquetas adhesivas estarán disponibles de forma gratuita en los centros de atención al cliente de Illinois Tollway y a través de su sitio web.

Ten en cuenta que si adquieres las etiquetas en tiendas Jewel-Osco o RoadRanger, se cobrará una tarifa por el servicio.

De acuerdo con Illinois Tollway, las nuevas etiquetas adhesivas están listas para usar en sus carreteras una vez que se vinculan a una cuenta I-PASS. Puedes hacerlo fácilmente a través de la aplicación móvil o el sitio web de Tollway.

