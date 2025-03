Pasos para homologar un título de medicina en Puerto Rico

Suscríbete a nuestros canales

La homologación de un título de medicina obtenido en el extranjero es un proceso esencial para aquellos profesionales que desean ejercer la medicina en Puerto Rico.

Este procedimiento está regulado por la Universidad de Puerto Rico y requiere cumplir con ciertos requisitos para que tal título de medicina sea validado.

Es importante destacar que la homologación de títulos en Puerto Rico está sujeta a normas aprobadas por el Departamento de Estado de Puerto Rico desde septiembre de 2002.

Estas normas establecen las bases legales y los procedimientos para el reconocimiento de certificados de universidades en otros países.

En algunos casos, hay títulos que quedan exentos de evaluación, como aquellos que son reconocidos directamente por la Universidad de Puerto Rico.

De tal manera, los únicos títulos de medicina que no reconocen son aquellos que no fueron legalizados en su país de origen o no cumplen con los parámetros que se exigen en las organizaciones internacionales.

¿Qué documentación se necesita para homologar un título de medicina en Puerto Rico?

Para homologar un título de medicina, se deben reunir y presentar los siguientes documentos:

Solicitud de reconocimiento: completar y presentar la solicitud correspondiente.

Fotocopias certificadas: documentos académicos que deben ser certificadas como copias fieles por el Decano de Asuntos Académicos.

Expediente académico: copia oficial del expediente académico completo de la institución donde se realizaron los estudios.

Título: debe estar apostillado.

Publicación oficial: documento que especifique los requisitos de admisión, graduación y una descripción de los cursos.

Currículum Actualizado: un currículum vitae del solicitante.

Evidencia de reconocimiento: prueba de que la institución que otorgó el título está incluida en el International Handbook of Universities.

Una vez presentada la solicitud con toda la documentación, el presidente de la Junta de Reconocimiento presentará un informe sobre el proceso de la solicitud.

La junta emitirá un pronunciamiento sobre la solicitud, ya sea de reconocimiento o denegación. Si la homologación es denegada, el candidato puede apelar la decisión dentro de los 30 días siguientes a la notificación.

