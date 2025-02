¿Todavía está en la busca un detalle para San Valentín en USA?: Descubra opciones económicas en Amazon

Suscríbete a nuestros canales

Aunque para muchos el Día de San Valentín a “pasado de moda” o lo consideran un “día comercial”, todavía hay muchas parejas en Estados Unidos (EEUU) a las que les gusta celebrarlo.

Este día se destaca como una fecha propicia para compartir una velada especial y ofrecer algún buen detalle para dar afecto a sus parejas.

Para aquellos que aun no saben qué pueden ofrecer, pero cuentan con un presupuesto ajustado, les traemos las siguientes opciones disponibles en Amazon, como lo reseñan en el portal de WGN9.

Joyería o bisutería asequible

La joyería siempre es un buen regalo entre parejas, y se encuentra en oferta un artículo llamado ‘Aselfad Rosa Roja Real Preservada con Collar "Te Amo"’.

Esta se puede encontrar en Amazon y tiene un precio menor a los $40: Amazon.com: ASELFAD Gifts for Her Preserved Real Red Rose with I Love You Necklace, Forever Flowers Rose Gifts for Mom Wife Girlfriend Mothers Day Christmas Anniversary or Birthday Gifts for Women : Home & Kitchen

Se trata de un set incluye una rosa preservada en uno de los cinco colores y un collar con las palabras "Te amo" en 100 idiomas.

Señalan que, el texto en la cuenta del collar es visible bajo aumento, y la rosa se almacena en una caja de exhibición transparente.

Por otra parte, también puede optar por un curioso brazalete que tiene una cuenta en el centro, la cual contiene una pequeña fotografía que se puede ver sosteniéndola a contraluz o ampliándola con la cámara de un teléfono

Se puede conseguir en: Amazon.com: SUPHELPU Custom Bracelets with Picture Inside, Personalized Gifts for Men Women, Picture Bracelet Personalized Photo, Women's Identification Bracelets: Clothing, Shoes & Jewelry.

Set de fragancias

Amazon ofrece tres frascos en miniatura de perfume Versace (0.17) tienen el tamaño perfecto para viajar o para añadir a una colección existente.

Puede encontrarlo en el siguiente enlace: Amazon.com : Versace Crystal Noir Perfume for Women Mini EDT Splash 0.17 Ounce : Fragrance Sets : Beauty & Personal Care.

Complementos creativos y divertidos

Esta vez se trata de otro artículo que se puede comprar en Amazon para darle diversión a sus planes, se trata de un “Romántico y divertido juego de cartas de ideas para rascar”.

Tiene un valor de 15.99: Amazon.com: Romántico y divertido juego de cartas de ideas para una cita nocturna, regalos perfectos para parejas para ella o él, regalos para parejas para novio, novia, esposa, esposo, compromiso, cumpleaños o aniversarios: juguetes y juegos.

Se incluyen 35 divertidos y emocionantes desafíos de citas para escoger aleatoriamente.

Por otra parte, también pueden optar por in interesante juego de cartas incluye 598 iniciadores de conversación que pueden ayudar a las parejas a conocerse mejor y divertirse haciéndolo.

Se puede conseguir en Amazon por $23.99: Amazon.com: Rayliad Prompta 600 Conversation Cards for Couples – Relationship Questions & Romantic Card Game for Valentine's Day – Convo Starters for Date Night – Couple Games to Connect & Deepen Bond : Home & Kitchen.

Para los amantes del vino

Si son una pareja aficionado a disfrutar de una buena copa de vino, puede ser una buena opción regalar una copa personalizada para su pareja.

Se trata de una copa de 16 onzas, y puede conseguirla en: Amazon.com: Rayliad Prompta 600 Conversation Cards for Couples – Relationship Questions & Romantic Card Game for Valentine's Day – Convo Starters for Date Night – Couple Games to Connect & Deepen Bond : Home & Kitchen

Regalos típico para los más tiernos: Ositos de peluche y chocolates

Osos de peluche que incluso se pueden usar como almohada o silla, que está disponible en siete colores.

Desde $44.99 hasta $51.99: https://www.amazon.com/gp/product/B01LYM1WT4/?tag=nextsta16227-20.

Si lo que quieres es dar unos chocolates para darle ese toque especial a la velada, puedes optar por los siguientes: Amazon.com: Russell Stover Red Foil Heart Box of Valentines Assorted Chocolates, 20 Ounce (35 Pieces) : Grocery & Gourmet Food

Obsequie un producto original

Amazon ofrece una caja de madera a la que puedes enviar mensajes a través de una aplicación en su teléfono.

Explican que el corazón en el exterior gira para que el destinatario sepa que ha aparecido una nueva nota en una pantalla justo debajo de la tapa de la caja.

Puede enocntrarlo en: Amazon.com: Lovebox Black & White | Love Note Messenger | Meaningful for Mom, Dad, Wife, Husband, Grandma, Grandpa, Kids, Couple Gift, Long Distance Relationship Gift : Sports & Outdoors

