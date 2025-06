"Nunca lo vi dudar": Volkanovski apuesta por Ilia Topuria ante Charles Oliveira

Suscríbete a nuestros canales

El actual campeón de peso pluma, Alexander Volkanovski, ha expresado su firme convicción en una victoria de Ilia Topuria sobre Charles Oliveira en el próximo UFC 317. Sus palabras, cargadas de admiración por su antiguo rival, resuenan con fuerza en la antesala de uno de los combates más esperados.

Volkanovski, quien compartió el octágono con Topuria, resaltó la excepcional concentración del hispano-georgiano. "Tiene muy buena concentración. Incluso cuando las cosas no van como él quiere, tiene esa visión de 'voy a encontrar esa oportunidad'", señaló el australiano en el 'OverDogs Podcast'.

El campeón no dudó en destacar la inquebrantable confianza de Topuria. "Puede que le estés pegando jabs, jabs, jabs y él esté fallando. La mayoría comenzaría a pensar 'a lo mejor debería contenerme... Pero no he visto eso en Ilia'", declaró Volkanovski.

Para Volkanovski, esta capacidad de mantenerse "estoico durante todo el proceso" convierte a Topuria en un peligro constante. "Siempre es peligroso, porque si encuentra ese tiro puede dejar fuera a cualquiera, incluso en la división de peso ligero", sentenció el campeón.

Las declaraciones de Volkanovski elevan la expectación para UFC 317, que tendrá lugar en el T-Mobile Arena de Las Vegas. El pronóstico del australiano añade una capa de intriga a un evento que promete ser inolvidable.

