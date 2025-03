Todo lo que puede hacer por San Patricio en Texas: Guía de actividades gratuitas para su celebración

Suscríbete a nuestros canales

El próximo feriado en Estados Unidos (EEUU), a pesar de no ser uno federal, promete una gran gama de actividades y de diversión. El día de San Patricio en Texas, aunque se adelanta, también se festeja por todo lo alto.

Recordemos que el Día de San Patricio o St Patrick’s day es una festividad que conmemora al santo patrono de Irlanda, aunque la celebración se ha adaptado y convertido en un evento cultural que forma parte de la historia de EEUU.

En Texas, aunque la fecha de la celebración es oficialmente el próximo lunes 17 de marzo, se adelantan para ofrecer muchos eventos gratuitos este fin de semana, como lo reseña el portal de Dallas News.

Actividades centrales imperdibles en Texas

Dallas se viste de verde se engalana de verde con una de sus celebraciones más importantes, que se que se llevarán a cabo el próximo sábado 15 de marzo.

Estamos hablando del 44to Desfile anual y Festival de San Patricio de Dallas.

El desfile espera atraer a más de 100 mil espectadores que se divertirán con sus cien carrozas y los camiones de comida, vendedores locales y actividades para que completen las familias de todas las edades.

Este se realiza a lo largo de Greenville Avenue y el cronograma está organizado de la siguiente forma:

El desfile comienza a las 11:00 am, en la calle Blackwell, en donde se podrán apreciarán un montón de carrozas junto a bandas en vivo a lo largo del recorrido.

Este finalizará a las 2:00 de la tarde en SMU Boulevard.

Ahora, el festival se desarrollará de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, y se realizará lo largo Lower Greenvile Avenue.

Otros eventos variados para celebrar la cultura irlandesa

Aunque las anteriores son las dos centrales, hay muchas otras.

Por ejemplo, este viernes 14 de marzo, se celebrará el Lepre-CON, un evento de St. Patrick's Day que incluye música, comida, bebida, y actividades festivas.

Es gratuito y se puede disfrutar de 8:00 pm a 1:00 am en Scout at The Statler, 1914 Commerce St., Dallas

Antes del desfile, el mismo sábado 15 de marzo, se realizará la 30ª edición del St. Paddy’s Day Dash Down Greenville.

Esta es una carrera de cinco kilómetros por Lower Greenville que incluye mucha cerveza, comida, música alegre y premios de la suerte.

Aunque para participar en la carrera como tal debió haberse escrito hasta el 9 de marzo.

Puede conocer más sobre este evento en el siguiente enlace: https://raceroster.com/events/2025/91926/2025-st-paddys-day-dash-down-greenville.

Además, el mismo 15 de marzo se llevará a cabo el 24to Cowtown Goes Green en Fort Worth Stockyards, de 10:00 am a 8:00 pm.

Este es un evento familiar gratuito que se celebra en Fort Worth, Texas, en el que se conmemora la cultura irlandesa con un toque occidental, con:

Desfile irlandés-occidental

Música irlandesa

Carreras de armadillos

Juegos de patio

Paseos a caballo

Espectáculos de tiroteos del Viejo Oeste

Bailes de zancos y grupos de baile

Rodeo Matinee Stockyards Championship

Acompañamiento de ganado dos veces al día

Por otra parte, se realizará el St. Paddy's Texas Style, también el sábado 15.

Este es un evento gratuito que celebra el Día de San Patricio y el Día de la Independencia de Texas. Se lleva a cabo en Wayne Ferguson Plaza en Lewisville, Texas.

Con más opciones para el sábado 15 de marzo, puede asistir al St. Patrick’s Day in The District. De 6:30 a 9:30 p.m. en el AT&T Discovery District, 308 S. Akard St., Dallas.

O también puede considerar asistir al Shamrock and Roll, que se llevará a cabo en Commons at Agora, 3280 Agora Way, Corinth. De 3:00 a 9:00 pm.

Por último, post San Patricio, el 22 de marzo se realizará The World’s Only St. Paddy’s Pickle Parade and Palooza, en las calles Main y Broad en el centro de Mansfield. De 8:00 de la mañana a 7:30 pm.

