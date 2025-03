Suscríbete a nuestros canales

La Secretaría del Estado de Illinois anunició que a desde este 12 de marzo, los residentes de Chicago podrán tramitar la Real ID sin necesidad de solicitar una cita previa.

Esta medida responde a la creciente demanda de este documento, que será obligatorio para abordar vuelos nacionales y acceder a edificios gubernamentales a partir del 7 de mayo de 2025, señala NBC Chicago.

Real ID sin cita en Chicago: Todo lo que necesita saber para tramitar el documento

De acuerdo con la información, los residentes de Chicago podrán tramitar la Real ID sin necesidad de cita previa en el nuevo "supercentro" de la Secretaría del Estado de Illinois, ubicado en 191 N. Clark Street. Este centro estará abierto de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 5:00 p.m.

En Chicago, la oficina habilitada estará en 7301 W. Lexington Avenue. Otras oficinas participantes se encuentran en:

Addison

Aurora

Des Plaines

Elgin

Joliet

Lake Zurich

Melrose Park

Plano

St. Charles

Waukegan

Woodstock

Las oficinas de Chicago North y Deerfield, Lombard, Naperville, Schaumburg y Springfield extenderán su horario habitual hasta las 5:00 PM para el trámite de la Real ID. Mientras que, Chicago South, Bloomington, Champaign, Granite City y Rockford mantendrán el horario reducido hasta las 12:00 PM.

Requisitos

Para obtener la Real ID, los solicitantes deben presentar los siguientes documentos:

Prueba de ciudadanía o estatus migratorio (partida de nacimiento, pasaporte, etc.)

Número de Seguro Social (tarjeta, W-2, recibos de pago)

Dos documentos que acrediten dirección actual (facturas de servicios, contratos de alquiler, etc.)

Documentos que validen la firma (tarjetas de crédito, cheques, licencia de conducir)

¿Quiénes requieren una Real ID en Chicago?

Asimismo, se conoció que "no todos necesitan una Real ID a partir del 7 de mayo, y en algunos casos, nunca la necesitarán", aclaró Alexi Giannoulias, secretario de Estado de Illinois.

"Queremos que los habitantes de Illinois se aseguren de que realmente necesitan una identificación Real ID antes de acudir a un centro", dijo Giannoulias, promocionando el nuevo portal estatal de identificación Real ID.

"Por ejemplo, les preguntará si tienen pasaporte estadounidense, tarjeta de entrada global o identificación militar. Si responden afirmativamente a cualquiera de ellos, les informará que no necesitan una identificación Real ID. Incluso si no tienen una y no van a volar en una aerolínea comercial el 7 de mayo o a principios del verano, tampoco la necesitan.

Requisitos de identificación real de Illinois

Hay cuatro elementos que los residentes necesitarán para obtener una tarjeta compatible con Real ID:

Comprobante de identidad y ciudadanía estadounidense o estatus legal. Traiga uno de los siguientes documentos: original o copia certificada de un acta de nacimiento estadounidense; pasaporte o tarjeta de pasaporte estadounidense; Documento de Autorización de Empleo (Formulario I-766); Tarjeta de Residente Permanente (Formulario I-551); o un pasaporte extranjero vigente con visa adherida y Formulario I-94 aprobado. Para obtener una lista completa, consulte la Tabla de Documentos de Identificación Aceptables . Comprobante de su número de Seguro Social (SSN) completo. Traiga uno de los siguientes documentos: tarjeta de Seguro Social; formulario W-2; talón de pago o recibo de depósito electrónico impreso con su nombre y número de Seguro Social completo; formulario SSA-1099; o formulario no SSA-1099. Se requieren documentos originales. Dos (2) documentos de residencia. Esto incluye documentos como facturas de servicios públicos, contratos de alquiler, hipotecas o documentos médicos. Se requieren documentos impresos. No se aceptan imágenes de un teléfono celular, pero puede imprimirlas (por ejemplo, un extracto bancario) y presentar la copia impresa. Para obtener una lista completa, consulte la Tabla de Documentos de Identificación Aceptables . Comprobante de firma. Esto incluye documentos como tarjeta de crédito/débito, cheque cancelado o licencia de conducir/identificación vigente de Illinois. Para obtener una lista completa, consulte la Tabla de Documentos de Identificación Aceptables .

Según la Oficina del Secretario de Estado, las tarjetas costarán $30, el mismo costo que una licencia de conducir o una tarjeta de identificación regular de Illinois.

