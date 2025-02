¿Va a realizar el examen de ciudadanía en Carolina del Norte?: Sepa cómo acceder a sesiones gratuitas de preparación

Suscríbete a nuestros canales

Los extranjeros que cumplan con los requisitos necesarios para obtener la ciudadanía americana deben realizar un examen que es de gran importancia para su aprobación, sepa dónde puede aprender lo que necesita sobre el mismo en Carolina del Norte.

La Biblioteca de Charlotte Mecklenburg, ha organizado una nueva clase de preparación de apoyo para los adultos que se están preparando para presentar el examen de ciudadanía en USA.

“Únase a nosotros para una sesión de estudio en línea para adultos que se preparan para tomar el Examen de Ciudadanía de EEUU (…) Nos enfocamos en varias de las preguntas de educación cívica del examen de ciudadanía. ¡Todos son bienvenidos!”, insta la institución.

Se trata del programa WelcomeCLT.

Detalles sobre las sesiones de preparación para el examen de ciudadanía

En esta oportunidad, durante la sesión, que se realizará para personas que dominen el inglés, se abordarán varias preguntas cívicas del examen y cómo responder correctamente.

La cita más cercana es para este lunes 24 de febrero de 1:00 a 2:00 de la tarde, a través de un evento virtual vía Zoom.

Se ha dado a conocer que, este programa será facilitado por el personal de la Biblioteca Matthews.

Señalan que los interesados deben inscribirse al menos un día antes del evento. Sin embargo, para la mañana de este domingo las inscripciones ya se encontraban cerradas.

Los que aun no hayan podido inscribirse no deben decepcionarse, ya que esta no es la única sesión de preparación que se realizará.

Se han dispuesto dos fechas más que se llevarán a cabo en el mes de marzo. Una será para el lunes 10 de marzo y la otra está programada para el lunes 24 de marzo.

Pueden inscribirse en los siguientes enlaces:

Además, si no quiere perderse los próximos eventos comunitarios gratuitos ofrecidos por la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg, puede suscribirse para recibir las notificaciones por medio del siguiente enlace: Signup Form.

Por ejemplo, este lunes 24 también se llevará a cabo una charla para que los inquilinos se protejan en contra del desalojo, dictada por Legal Aid of North Carolina: https://cmlibrary.bibliocommons.com/events/67abe50e08738767c12965b3.

