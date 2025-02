Venezolano arrestado en la frontera de Matamoros fue trasladado a Guantánamo: Su madre pide ayuda para lograr su liberación

Suscríbete a nuestros canales

La madre de un venezolano arrestado el pasado 11 de septiembre de 2024 en la frontera de Matamoros solicita ayuda para lograr la liberación de su hijo, que fue trasladado a Guantánamo.

En un video difundido en redes sociales por la cuenta @utahzolanos, Joana del Valle Roldán relató la historia de su hijo y de cómo fue trasladado al centro de detención de Guantánamo sin previa notificación.

Según la historia de Roldán, el joven de 21 años de edad fue arrestado al ingresar a territorio estadounidense por la frontera de Matamoros “por los tatuajes que tiene” y pasó por tres centros de detención.

¿Cuándo fue la última vez que habló con su hijo?

Primero estuvo recluido en Texas, después en El Valle y, antes de su reciente traslado, estaba en el centro de detención de El Paso.

La última vez que la madre conversó con Yoiner José Purroy Roldán, fue el pasado 6 de febrero y desde ese día no logró contactarlo nuevamente, hasta que una abogada le comunicó que el muchacho había sido trasladado a Guantánamo.

La madre de Roldán no entiende el motivo de este último traslado y aseguró que su hijo no tiene antecedentes penales y pide ayuda para lograr que sea liberado lo antes posible. “Mi hijo me dijo que se sentía mal”, agregó preocupada al recordar su más reciente conversación.

Durante todos los traslados y reubicaciones en distintos centros de reclusión, los familiares del joven venezolano lo buscan por los canales regulares que ofrece el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE).

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube