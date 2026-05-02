Arquidiócesis de Nueva York en riesgo de bancarrota por demandas de abuso sexual: recaudan fondos para compensar a unas 1.700 víctimas

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La Arquidiócesis de Nueva York podría verse obligada a declararse en bancarrota debido a la fuerte suma que debe pagar en compensación a víctimas de abuso sexual.

Si la entidad no logra reunir los cientos de millones de dólares destinados a compensar a más de 1.700 personas que aseguran haber sido víctimas de abuso sexual cuando eran menores por parte de sacerdotes y personal laico, podía enfrentar severas consecuencias.

Durante una reunión de emergencia, se advirtió a los párrocos que los esfuerzos de ahorro y la venta de activos no son suficientes para cubrir el volumen de reclamaciones, publicó New York Post.

Buscan recaudar millones de dólares para evitar la bancarrota

En los últimos dos años, la arquidiócesis vendió propiedades por unos 800 millones de dólares. Sin embargo, incluso con un fondo de 300 millones destinado a acuerdos con víctimas, la cifra estaría lejos de alcanzar un posible arreglo.

A los sacerdotes se les habría planteado la posibilidad de aportar recursos de sus propias parroquias para reunir hasta 400 millones adicionales.

De no lograrse esa meta, la institución, que abarca millones de fieles en Manhattan, El Bronx, Staten Island y varios condados del norte del estado entraría en un proceso de bancarrota.

El medio Our Town citó a testigos, quienes revelaron que algunos líderes religiosos describieron la alternativa como extrema. “Esa es la opción más drástica. Sería un desastre para la arquidiócesis”, señaló uno de los religiosos.

El plan interno contempla que algunas parroquias podrían enfrentar contribuciones de seis cifras o incluso millones de dólares. También se menciona que escuelas católicas con fondos propios podrían quedar afectadas por el esquema de recaudación.

Arquidiócesis de Nueva York vende propiedades

Entre las ventas de activos recientes destaca la del Terence Cardinal Cooke Center, un edificio de 20 pisos ubicado en la Primera Avenida de Manhattan, vendido por 103 millones de dólares a un desarrollador que planea ampliarlo y convertirlo en viviendas.

La arquidiócesis sostiene conversaciones con su aseguradora Chubb Ltd. sobre la posibilidad de un acuerdo global por las reclamaciones, que podría alcanzar hasta 2.000 millones de dólares, según documentos citados por Bloomberg y presentados ante la Corte Suprema de Manhattan.

La institución también enfrenta una disputa legal con Chubb, que sostiene que no debería cubrir los reclamos debido a presuntos encubrimientos previos por parte de la jerarquía eclesiástica, algo que la arquidiócesis rechaza.

El caso de Nueva York se suma a otros procesos similares en Estados Unidos. En 2024, la Arquidiócesis de Los Ángeles acordó un pago histórico de 880 millones de dólares para resolver más de 1.300 denuncias por abuso sexual infantil.

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