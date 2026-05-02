Mató a un adolescente y huyó hacia Jamaica: capturan a un joven por fatal tiroteo en un parque

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Un joven de 18 años, acusado de matar a un adolescente en Queens, Nueva York, quedó bajo arresto tras huir a Jamaica y regresar a la ciudad estadounidense.

Ahora, el detenido, identificado como Zahir Davis, enfrenta cargos de homicidio por la muerte de Jaden Pierre, un adolescente de 15 años que recibió un disparo en una violenta confrontación ocurrida el 16 de abril en el parque Roy Wilkins.

De acuerdo con la publicación de New York Post, el Departamento de Policía de Nueva York indicó que Davis abandonó el país rumbo a Jamaica al día siguiente del crimen. Sin embargo, regresó a la ciudad y lo capturaron el viernes, alrededor de las 9:20 de la noche, justo después de aterrizar.

Su padre lo convenció de regresar a Nueva York

Un fiscal en la audiencia dijo que el regreso se produjo luego de que las autoridades instaron a su padre a convencerlo de volver.

Al respecto, la comisionada de policía Jessica Tisch confirmó la captura. “Los detectives del Departamento de Policía de Nueva York asignados a la Fuerza de Tarea Regional de Fugitivos del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos arrestaron a Zahir Davis por el asesinato sin sentido de Jaden Pierre, de 15 años, en un parque de Queens la semana pasada. Davis huyó a Jamaica tras el tiroteo y fue detenido de inmediato cuando aterrizó de nuevo en Nueva York la noche del viernes”.

Ese mismo día, Davis fue presentado ante un tribunal de Queens, donde se declaró no culpable. La Fiscalía indicó que, de ser condenado, podría enfrentar una pena de entre 25 años de prisión y cadena perpetua.

Disputa entre pandillas rivales

El tiroteo por el que se le acusa al joven ocurrió cuando un grupo de adolescentes se reunió en el parque para una actividad que había sido promocionada en Instagram como una “pelea” con pistolas de agua.

Sin embargo, la situación derivó en un enfrentamiento real entre grupos rivales. Un video captó el momento cuando el presunto atacante disparó a la víctima, mientras otros jóvenes huían del lugar.

Pierre fue trasladado al Hospital Jamaica, donde murió por causa de una herida de bala en el pecho.

El detective Joe Kenny explicó que el incidente estaría vinculado a disputas entre pandillas. Según indicó, Davis presuntamente forma parte de un grupo conocido como BG4.

Durante la audiencia también se mencionó que Davis estaría vinculado con un caso de acoso doméstico; habría amenazado con disparar a su expareja, con quien tiene un hijo.

El juez ordenó una protección total para la presunta víctima y exigió la entrega de cualquier arma de fuego en posesión del acusado.

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