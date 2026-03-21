Matrimonio dirigía red de explotación sexual: así torturaban a sus víctimas

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Una pareja de Nueva York resultó detenida por su presunta vinculación con una red de tráfico sexual, que abarcaba varios estados de EEUU.

Los sospechosos Tyron y Nicole Dumel están acusados por ser partes de la organización, la cual torturaba a sus víctimas. De acuerdo con los documentos presentados por la fiscalía, las mujeres eran golpeadas e incluso marcadas con fuego como parte de los esfuerzos para coaccionarlas y obligarlas a obedecer.

Los esposos Dumel resultaron detenidos en el condado Rockland, donde operaba la red criminal. “Estos acusados ​​presuntamente operaban una red de trata de personas en la que Tyron Dumel obligaba a las víctimas a realizar actos sexuales con fines de lucro mediante coacción física y psicológica, mientras que Nicole Dumel recaudaba las ganancias ilícitas”, declaró James Barnacle Jr., director Asistente a cargo del FBI.

Torturaron y abusaron de una docena de mujeres

“Los Dumel presuntamente explotaron y abusaron de casi una docena de mujeres en todo el país para generar un perverso flujo de dinero”, detalló.

La red de tráfico inició sus operaciones en agosto de 2025 y se extendió hasta febrero de 2026, según la acusación formal.

Para captar a sus víctimas, el hombre acusado realizaba publicaciones en las redes sociales. Posteriormente llevó a unas 10 mujeres a diversas ubicaciones en seis estados, incluido en estado de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, para que mantuvieran relaciones sexuales bajo su dirección y supervisión con clientes de pago, detalló NBC News.

Dumel agredió físicamente a algunas de las víctimas. A una de ellas la amenazó, le roció gas pimienta y la obligó a mantener relaciones sexuales con él, según la acusación.

También se alegó que el hombre obligó a esa misma mujer, así como a otras, a hacerse un tatuaje de su “marca” personal.

Los esposos enfrentan duras condenas

Los fiscales denunciaron que Dumel coaccionaba a las víctimas para que obedecieran sus exigencias al amenazarlas con retener el dinero obtenido a través de la operación; incluso las privaba de comida.

Por su parte, Nicole configuró la cuenta en línea que su esposo utilizaba para publicar los anuncios de servicios sexuales comerciales, editó fotografías en línea de una trabajadora sexual para crear dichos anuncios y estableció cuentas para recibir transferencias de dinero de los clientes.

La pareja amasó miles de dólares como resultado de esta red de tráfico sexual, de acuerdo con los fiscales.

Tyron Dumel enfrenta cargos de trata sexual mediante fuerza, fraude o coacción y transporte con fines de prostitución.

Su esposa fue acusada de conspiración para transportar personas con fines de prostitución.

En su comparecencia ante el tribunal se ordenó la detención del sospechoso, mientras que su esposa quedó en libertad bajo fianza.

De ser declarados culpables, Dumel podría enfrentar una pena de hasta cadena perpetua; y su esposa hasta cinco años de prisión.

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