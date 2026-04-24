Ofrecía drogas y dinero a mujeres vulnerables para abusarlas sexualmente: revelan horribles agresiones contra seis víctimas

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Un hombre de 59 años de edad enfrenta una severa condena en prisión, como responsable por su vinculación con delitos de abuso sexual contra seis mujeres.

Gary Conyers, residente de Patchogue, en Long Island (Nueva York) recibió una sentencia de de entre 27 años y cadena perpetua, después de que un jurado lo declarara culpable de agresión sexual depredadora. El ciudadano amedrentó a sus víctimas con un cuchillo para someterlas.

“Reconocemos el trauma perdurable que la agresión sexual inflige a las sobrevivientes, y mantenemos nuestro compromiso de garantizar que todas las víctimas sean tratadas con dignidad, respeto y apoyo a lo largo de todo el proceso judicial”, declaró el fiscal de Distrito de Suffolk, Raymond Tierney.

Amenazaba a las víctimas con un cuchillo

De acuerdo con la publicación de El Diario NY, el funcionario resaltó la labor de la Oficina del Alguacil y al Departamento de Policía del condado Suffolk “por su importante labor en este caso”.

Asimismo, exhortó a cualquier persona que haya sido víctima de estos delitos a denunciarlos ante la policía.

Según las pruebas presentadas durante el juicio, entre octubre y diciembre de 2023, Conyers acechó a seis mujeres diferentes y las obligó por la fuerza a practicarle sexo oral sin su consentimiento.

En el momento en que se cometieron los delitos, las víctimas padecían adicción al crack (cocaína) y vivían en la pobreza.

Así engañaba a mujeres vulnerables para abusar de ellas

Conyers las atraía a su automóvil o su domicilio con la promesa de ofrecerles drogas, dinero e incluso la posibilidad de tomar una ducha.

Una vez que lograba aislar a las víctimas, Conyers utilizaba un cuchillo o amenazaba con hacerlo, para obligarlas a acceder a sus exigencias sexuales.

En varios de los incidentes, empleó el cuchillo para infligir lesiones físicas a las víctimas; incluso le causo un corte en el cuello a una de ellas y apuñaló a otra en el rostro. Asimismo, estranguló a una de las víctimas con su propia bufanda hasta que esta perdió el conocimiento.

Conyers fue detenido el 27 de mayo de 2024. El 18 de marzo de este año fue declarado culpable de los cargos de agresión sexual, acto sexual delictivo, abuso sexual y estrangulamiento, en un juicio con jurado presidido por el Juez del Tribunal Supremo Timothy P. Mazzei.

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