"Todavía siento dolor": hombre hispano cuenta cómo sobrevivió a violento asalto en el metro de Nueva York

Un hombre fue salvajemente apuñalado y golpeado por un trío de asaltantes, en una estación del Metro de Nueva York, en la localidad de El Bronx.

Tras el violento incidente, las autoridades locales publicaron fotos de las cámaras de seguridad, en las cuales se pueden observar los rostros de los maleantes, quienes tendrían cerca de los 20 años de edad, reseñó El Diario NY.

La víctima, un hombre hispano identificado como Alberto Abreu Contreras, de 39 años, fue sorprendida por los delincuentes en la plataforma de la estación de metro de la calle 167 Este, en Highbridge.

La víctima viajaba de regreso a su casa., tras salir de su empleo como valet parking, en el tren número 4 con dirección norte, cerca de las 2:19 de la madrugada, cuando los tres sujetos se le acercaron y le exigieron que entregara su medallón de Jesús de oro de 14 quilates.

Al no acceder, los tres criminales le arrebataron las joyas y lo sacaron del andén. “Si no me das tus cosas, te voy a apuñalar”, dijo uno de los asaltantes, de acuerdo con los testimonios recogidos por la policía.

Posteriormente, los ladrones arremetieron contra Contreras; lo golpearon en la cara y lo apuñalaron en el abdomen y el torso, antes de fugarse con la cadena de oro, los audífonos, el teléfono Samsung Galaxy A23 y las identificaciones de la víctima.

“Estaba sentado en el tren y un tipo me agarró de la cadena a través de la sudadera con capucha”, declaró Contreras un día después del asalto.

“Me arrastró hasta el andén y lo agarré con todas mis fuerzas. Dos hombres más vinieron a ayudarlo. Dijeron: ‘Suéltalo'”, relató el agredido.

El hispano quedo inconsciente tras la golpiza perpetrada y contó que despertó en el Hospital Lincoln. En un principio, estaba en estado crítico; ahora se espera su recuperación después de una cirugía.

“Todavía siento el dolor”, declaró Contreras. “Me pusieron tubos en el estómago para ver si había una hemorragia interna. Es lo que es, esto es propio del barrio. Esto le puede pasar a cualquiera”.

