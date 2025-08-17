Tragedia en un club nocturno: balacera deja múltiples fallecidos y heridos este 17 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

Una balacera registrada durante la madrugada de este domingo 17 de agosto, en un club de nocturno, deja un saldo trágico.

De acuerdo con Telemundo, la policía investiga el suceso, que ocurrió en un local concurrido, y busca a los responsables.

Brooklyn se despierta con una tragedia, ¿Qué ocurrió?

La noche del sábado, tres personas mueren y ocho resultan heridas, durante un tiroteo que se desató alrededor de las 3:30 de la madrugada en el club Taste of the City Lounge, ubicado en el barrio de Crown Heights.

El lugar fue el escenario de caos que causó la muerte de tres hombres de 27, 35 y una edad desconocida.

Además, ocho personas más fueron hospitalizadas, pero sus heridas no ponen en peligro sus vidas.

La comisionada de policía de Nueva York, Jessica Tisch, califica el hecho como "terrible".

Las autoridades recuperan 36 casquillos de bala en el lugar, así como un arma. Todo indica que el tiroteo inicia después de una disputa, aunque la policía todavía no hace arrestos.

¿Qué se sabe sobre los responsables de la balacera en New York?

El Departamento de Policía de Nueva York busca a varios hombres armados que huyeron después del incidente.

Hasta el momento no hay arrestos inmediatos. Los agentes trabajan para esclarecer lo que sucedió y dar con los culpables.

Este tipo de violencia es una anomalía para la ciudad, que, en los últimos meses, reporta una disminución en los incidentes con armas de fuego.

Un año de contrastes en la violencia de New York

El tiroteo sorprende a una ciudad que celebra un descenso en la violencia armada.

La comisionada Tisch menciona que el número de incidentes y víctimas por tiroteos está en su punto más bajo en siete meses.

A pesar de esta tendencia positiva, la tragedia en el club de Brooklyn demuestra que la seguridad es un desafío constante y que la violencia puede irrumpir sin previo aviso.

La policía se compromete a investigar a fondo para determinar lo sucedido.

