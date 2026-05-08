¿Por qué caminar es insuficiente para las mujeres de mediana edad? Descubre los secretos milagrosos para tu salud ósea y prevención

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La creencia popular de que los paseos diarios son el método definitivo para mantenerse saludable ha sido matizada por la comunidad médica contemporánea. Jeremy London, reconocido cirujano cardiovascular con más de un cuarto de siglo de trayectoria clínica, ha encendido el debate al precisar que, si bien el senderismo urbano o los desplazamientos a pie benefician al corazón y al estado de ánimo, carecen del impacto necesario para garantizar una estructura esquelética resistente.

Esta revelación cobra una relevancia crítica para el sector femenino que atraviesa la madurez, un periodo donde el metabolismo óseo se vuelve más vulnerable ante los cambios hormonales.

El experto subraya que el acto de desplazarse caminando no genera el estrés mecánico requerido para estimular la creación de nueva masa mineral en los huesos. Aunque las caminatas contribuyen a regular la tensión arterial y optimizar el sistema metabólico, la densidad de la columna y la cadera demanda estímulos de mayor intensidad que solo se logran mediante la resistencia física.

Foto: Magnific

Entrenamiento de carga

Para combatir afecciones como la osteoporosis o la sarcopenia, que merman la autonomía personal, London recomienda integrar el levantamiento de pesas en la rutina habitual. Este tipo de ejercicio envía una señal biológica clara al organismo: el esqueleto debe fortalecerse para soportar la carga aplicada.

Al someter a los músculos y huesos a una tensión moderada o alta, se promueve una mayor resistencia frente a posibles lesiones y se asegura un envejecimiento funcional.

Para las mujeres que superan los cuarenta años, este cambio de paradigma en el gimnasio no es una cuestión de estética, sino una inversión esencial en su salud futura y en la prevención de riesgos que podrían comprometer su calidad de vida.

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