Bizcocho sin leche ni agua: prepara este postre con refresco

El bizcocho o ponqué es un postre esponjoso que se realiza con facilidad y se ofrece no solo de merienda, también acompaña el desayuno o la cena de quienes aman comer un poco de dulce en las comidas.

Esta preparación es una masa básica de la repostería, la cual sirve de base para innumerables tortas.

Prepararlo es sencillo e incluso resulta económico porque no requiere de gran cantidad de ingredientes. Si estás pensando realizar un bizcocho y no tienes agua ni leche, no te preocupes, el refresco que tienes en la nevera puede funcionar perfectamente. Te compartimos la receta de cookpad, la cual puede servir de guía para este tipo de preparaciones.

¿Qué necesitas para el bizcocho con refresco?

- Harina de trigo leudante (2 tazas)

- Azúcar (1 1aza)

- Margarina o mantequilla con sal (160 g)

- Refresco frescolita o el sabor de tu preferencia (1/2 taza)

- Huevos (3)

- Esencia de vainilla (1/2 cucharadita)

Preparación

1. Batir la azúcar y la mantequilla por aproximadamente 10 minutos o hasta obtener una crema de color claro.

2. Agregar los huevos uno por uno y batir hasta que estén bien integrados.

3. Añadir la harina tamizada en dos partes, integrar con espátula, no batir, solo integrar poco a poco con movimientos envolventes.

4. Incorporar el refresco a temperatura ambiente y luego mezclar con movimientos envolventes solo hasta integrar. Vale acotar que, es muy importante no sobre batir la mezcla.

5. Verter el preparado en un molde engrasado y enharinado de 18 a 22 cm.

6. Hornear a 180°C durante 50 minutos aproximadamente o hasta que al introducir un palillo en el centro, éste salga limpio.

7. Sacar el bizcocho del horno y dejar reposar 10 minutos, y luego desmoldar.

