Grey Lioness: Vivir de la música que tanto amo me da la mayor satisfacción del mundo

Cantante, actriz y mamá. Grey Lioness es un talento venezolano que brilla con luz propia. Inició su carrera musical a los 11 años. Se formó en teoría y solfeo en el Conservatorio de Música Simón Bolívar. Además de ser parte de la Orquesta Juvenil de dicho Conservatorio, es invitada a participar en la Orquesta de Rock Sinfónico Simón Bolívar. De hecho, se presentaron a sala llena en “El León de Greiff” en Colombia. Perteneció a la banda Ska Jazz Messengers y con el tema “Happy” logró posicionarse como mejor voz femenina del año en los premios Unión Rock Show en el 2014. Entre los géneros que domina están: Soul, R&B, Ska, Rock y Reggae. Actualmente, cursa estudios de actuación para cine y ha participado en distintas obras de teatro. Ha compartido escena con artistas como Caramelos de Cianuro, Aditus, Desorden Público, Los Mesoneros, entre otros.

Z3D: ¿Qué es lo mejor de poder dedicarte a lo que te apasiona, tanto en la música como en el teatro?

GL: Desde muy pequeña decidí que trabajaría o me dedicaría a algo que realmente me apasionara. No lo haría solo por el dinero si no por amor a lo que haría. Creo que eso es lo que más me llena en estos momentos. El tener la dicha de dedicarme a algo que amo y que nunca me pasaría por la mente dejar de hacer.

Z3D: Tus shows son conocidos por su originalidad. ¿En qué te inspiras a la hora de conceptualizar y crear tus presentaciones en vivo?

GL: Siempre he buscado inspiración viendo los conciertos en vivo de mis artistas favoritos, Aretha Franklin, James Brown y Tina Turner. Realizar un concierto no es solo poder cantar los temas. Es poder llevar al público por una corriente de emociones que los haga querer volver, los mantenga amarrados a los sentimientos que genera la música y sientan cada nota y cada palabra.

Z3D: ¿Qué significa para ti poder construir una carrera haciendo lo que amas?

GL: Creo que realmente tengo suerte, vivir de la música que tanto amo me da la mayor satisfacción del mundo. Si no pudiera hacer música no me sentiría realizada, la música me da paz.

Z3D: ¿Sientes que has evolucionado como artista a través de tu música y tus interpretaciones?

GL: Por supuesto, la música para mí es como la medicina. Siempre está en constante cambio y hay que mantenerse actualizado en cuanto a géneros, estilos y tipos de show. Así que estar en constante evolución me ha ayudado a darme a conocer en el medio.

Z3D: ¿Qué proyectos tienes en mente para el futuro cercano? ¿Hay alguna colaboración o género que te gustaría explorar?

GL: Mi género es el soul y el blues, principalmente, es la música que mueve la fibra y no caduca. Me encantaría seguir explorando otros géneros más movidos. Estoy trabajando en un homenaje a la Lupe en el que estaré completamente caracterizada. Estuve este año haciendo una obra biográfica en Micro Teatral sobre su vida y obra, algo que tenía mucho tiempo queriendo hacer. También estoy trabajando en un show con instrumentos clásicos en formato electrónico y músicos increíbles que estará disponible para el mes de agosto.

Z3D: ¿Cómo es un día típico en tu vida, equilibrando tu rol de artista, madre y tus otros compromisos?

GL: Mis días son un poco más fuertes, pero tengo un muro de contención maravilloso. Gracias a mi esposo y mi familia que me ha ayudado a seguir con mis compromisos artísticos sin problemas. Los días que tengo eventos comparto, de manera muy jocosa, en mis redes sociales mis cambios con el maquillaje de mamá a artista. Ser madre no me ha limitado de ninguna manera y eso me gusta mostrarlo. He notado que muchas personas siguen creyendo que cuando eres mamá ya no puedes tener una vida normal, trabajar y cumplir con tus compromisos. Eso me parece bastante injusto para nosotras las mujeres.

Z3D: Si tuvieras que elegir un sueño artístico que aún te queda por cumplir, ¿cuál sería?

GL: Creo que sería hacer una gira nacional e internacional. Tuve la dicha de hacerlo con la Orquesta de Rock Sinfónico, pero hacer una gira con un proyecto propio siempre ha sido un sueño. Espero cumplirlo en un futuro bastante cercano

Z3D: ¿Qué esperas que el público se lleve de tus presentaciones?

GL: Me encanta que el público sienta la música, llore, sonría, cante y sienta la música en cada fibra. Así, cuando termine el show, la gente se quede con todas esas emociones en el cuerpo. Eso es lo que busco siempre. Lo que me gusta lograr en toda presentación es que la gente se desconecte un poco del mundo y viva la música.

Z3D: ¿Alguna recomendación para jóvenes que quieran incursionar en la música?

GL: Si pueden métanselo en la cabeza. Cada meta necesita mucho trabajo, pero en este rubro lo que más necesitas es creer en ti y no dejar que nadie te diga que no puedes. Con disciplina y una buena guía se pueden lograr todas las metas.

Por Karla Guzmán

Fotos Cortesía

