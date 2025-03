Horóscopo del 21 de marzo: No te confundas por hablar de más

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Es el momento de reflexionar de manera inmediata y de hacer grandes ajustes para evitar complicaciones. Tienes a Quirón pasando por tu signo astrológico y te pone a realizar grandes análisis sobre tu vida para poder hacer un alto y ver que podrías mejorar de manera efectiva. Es una oportunidad muy positiva para tu espíritu y seria excelente hacer un plan de acción desde cero, para crear nuevas metas y enfocarte en un amanecer.

TAURO: Sigue la protección del Universo a tu alma ya muy golpeada por diversas situaciones difíciles que ya quedaron en el pasado reciente. Una vez más, existe un halo protector que te ayuda a superar estos malos momentos a través de un trígono positivo con la Luna. Esta energía te sostiene por unos pocos días. Debes ganar tiempo y seguir buscando la manera de avanzar en la luz con diversas herramientas a tu alcance.

GÉMINIS: Hoy tienes un poderoso sextil positivo con Venus. El planeta del amor seguramente te bendice y te permite vivir momentos especiales en el amor. Podrás compartir con tu pareja al máximo en una noche especial donde se desborden los placeres de la vida. Deberías aprovechar y organizar algo especial para disfrutar esta energía positiva de Venus. El amor está presente en tu vida y espero lo valores.

CÁNCER: Mucho cuidado con lo que expresas. Guarda silencio y no hables mal de nadie. Debes evitar los chismes a tu alrededor. Si escuchas algo, por favor no lo repitas. Estás con unas energías muy negativas, generadas por una cuadratura con el planeta Mercurio retrógrado. La situación se puede complicar, es mejor que estés alerta y no te confundas por hablar de más. Hay que tener prudencia y sabiduría para evitar problemas.

LEO: El amor propio se hace presente en tu vida. Un trígono positivo con Venus garantiza una reflexión en ti para que logres amarte a ti mismo de manera imperante. Debes enfocarte en mejorar tu salud a través del amor. Podrás vencer todas las dificultades, es una cuestión de amor a ti mismo y protección total de tu cuerpo físico. Es importante, que te enfoques de manera efectiva para tener mejores resultados.

VIRGO: Sigue en alerta con tu salud. Estás bajo las influencias negativas de una cuadratura con la Luna. Debes cuidar tus emociones y el sistema digestivo que está muy frágil. Es importante continúes adelante con fuerza para vencer estos ímpetos externos. La vida sigue, y debes avanzar como sea porque ya falta poco para terminar este proceso y quedarás liberado para siempre.

LIBRA: Estás sufriendo una oposición con Quirón. No es fácil sentir que tienes que cambiar toda tu vida. Te sientes muy vulnerable y no sabes cómo iniciar la nueva transformación. En estos momentos, te estás haciendo algunas preguntas claves y muy importante. El llamado del Universo es para que puedas volver a tu nivel y puedas rectificar para evitar errores que se cometieron en el pasado. Hay que resolver y avanzar.

ESCORPIO: Estás viviendo momentos muy difíciles. Por primera vez en tu vida no sabes cuál camino tomar. Están abiertos varios caminos y cada día que pasa es más difícil la elección. Todo esto se produce por una oposición negativa con el planeta Urano, que hace que la confusión se mantenga y no se defina fácilmente con claridad tu norte. Lo importante es destacar que cualquier camino que tomes es muy bueno para ti y tu futuro.

SAGITARIO: Tiene un trígono positivo con Quirón. Tienes que hacerte algunas preguntas. ¿Estoy haciendo lo correcto con mi vida? ¿Qué resultados tengo hasta ahora? ¿Requiero hacer cambios en la actualidad? ¿Estoy conforme con lo que tengo? Son muchas preguntas, pero es necesario que las respondas y evalúes tus propias respuestas. La vida se está consumiendo y todavía hay tiempo para cambiar lo que vives.

CAPRICORNIO: En este momento tienes un sextil positivo con Neptuno, que te ayuda a restablecer el canal de comunicación con Dios de manera directa. Acción que te permite tener una conversación llena de fe y espiritualidad. Deberías tomarte cinco minutos para orar y tener esa charla íntima con Dios de forma fluida. Es un día muy especial para tener esperanza y avanzar con fuerza sin miedo al futuro. Todo cambio es para mejor.

ACUARIO: Estás viviendo grandes momentos, bendecidos por Dios a través de un sextil positivo con la Luna. Tu ser interno se está equilibrando y te está otorgando más paz interior. Lo estás logrando de manera excelente. Tu ser cada día está más libre, caminando en el sendero de la luz, para buscar su evolución de manera magistral. La vida, siempre da la gloria a quien trabaja y se hace merecedor de la gran victoria en los planos superiores.

PISCIS: En este momento tienes una cuadratura negativa con Júpiter. Las cosas no están saliendo bien. Las circunstancias se están complicado y sientes que estás solo en esta vida. Estás percibiendo que no tienes ningún apoyo del entorno. Debes ubicarte mejor en otro espacio físico para que tu vibración vuelva a ser más positiva. Tienes que calmarte, relajarte y volver otra vez a restablecer una conexión importante con Dios.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin