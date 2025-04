Horóscopo del 5 de abril: Estás en procesos donde Dios te bendice

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Gracias a Dios no todo es negativo y el Universo te brinda una oportunidad generosa para que sigas adelante y te levantes del piso e inicies tu caminar. Estás bajo las influencias positivas de un sextil con Júpiter. Estas energías te ayudan y te impregnan de optimismo para que puedas volver a resolver y se logre un mejor beneficio. Todo puede cambiar rápido y debes estar atento a las oportunidades.

TAURO: Bendiciones para ti en este día hermoso donde el planeta Marte te bendice con un sextil positivo que viene a refrescar tu cuerpo y a darte energía extra para que sigas adelante. Es importante avanzar y no prestar atención a las personas negativas que están a tu alrededor. Hay que seguir trabajando en tu desarrollo, apenas estás comenzado. Déjate fluir y confía en Dios que nunca te abandona y siempre está a tu lado.

GÉMINIS: En estos momentos tiene que cuidarte muchísimo, empiezas a tener problemas con el amor y la pareja. Tienes una cuadratura negativa con Venus y esta circunstancia se complica. Debes buscar la manera de evitar problemas. No te confundas tanto, relájate lo suficiente para que puedas mejorar y terminar de solventar esta situación tan crítica, que has tenido recientemente.

CÁNCER: El planeta Marte está pasando por tu signo astrológico y te está otorgando gran cantidad de energía positiva para que puedas avanzar de manera acelerada en todos tus procesos. Esta energía es tan fuerte que no puedes dormir y te sientes muy ansioso. Estás alterado y requieres drenar el exceso con actividades al aire libre o en el gimnasio. También podrías caminar con los pies descalzo y tener contacto con la naturaleza.

LEO: Todavía no sales del peligro en el cual te encuentras. La oposición con Plutón te está afectando la salud. Has mejorado, pero aún no se soluciona nada de manera permanente. Estás muy lejos de restablecerte al cien por ciento, pero el intento ha sido muy bueno y el Universo está evaluando si te ayuda. Está analizando si mereces una nueva oportunidad o si te deja más tiempo en total crisis.

VIRGO: En este momento tienes una cuadratura negativa con Júpiter. Las cosas no están saliendo bien. Las circunstancias se están complicado y sientes que estás solo en esta vida. Estás percibiendo que no tienes ningún apoyo del entorno. Debes ubicarte mejor en otro espacio físico para que tu vibración vuelva a ser más positiva. Tienes que calmarte, relajarte y volver otra vez a restablecer una conexión importante con Dios.

LIBRA: Se activó un trígono positivo con Júpiter. Dios te bendice y te abre todas las puertas para que selecciones un camino. Con esta acción podrás restablecer tu poder energético a través de la automotivación para restituir de nuevo el equilibrio en todos los niveles de vida. Es importante, volver otra vez a tus rutinas espirituales para que esa energía se manifieste y puedas generar más paz en tu corazón.

ESCORPIO: Es el momento perfecto para avanzar con el apoyo del planeta Mercurio a través de un trígono positivo espectacular. Estás viviendo de manera acelerada, gracias a Dios que se está moviendo todo lo que estaba estancado. Hay que seguir viviendo a buen ritmo y lo mejor que te puede pasar es imprimirle más velocidad a todo lo que haces. Es ahora o nunca, así que activa todos tus planes para que tengas resultados asombrosos.

SAGITARIO: El Sol te bendice a través de un trígono positivo. El astro Rey te ofrece sus energías y fuerza para que puedas continuar optimizando tu vida. También es posible que se active un proceso de regeneración celular para que mejores la salud de manera más efectiva. Debes prestar más atención a tu cuerpo físico. Con salud se puede hacer todo. Tu enfoque deberá ser para desarrollar y luego mantener un equilibro a nivel físico.

CAPRICORNIO: Hay que doblar rodillas y darle las gracias a Dios por permitirte la vida. Has vivido momentos muy difíciles y ahora es importante el agradecimiento. Conversa con la divinidad, gracias a un sextil positivo con el planeta Mercurio. Se te brinda la oportunidad de tener un contacto celestial. Pide ayuda para soportar estos instantes y así superarlos con amor y aceptación. Todo lo que viene es para mejor y para que estés en el camino del señor.

ACUARIO: Estás viviendo momentos muy difíciles a nivel emocional y estás muy angustiado por procesos emocionales. La Luna está en tu signo opuesto y no te ayuda lo suficiente para que puedas tener más paz. La vida se está complicando cada día más y debes reaccionar de manera directa. Una vez más, eres libre de hacer lo que desees, pero en este caso, debes liberarte de las más grandes cadenas emocionales.

PISCIS: En estos momentos existe un trígono con la Luna, esa energía es especial para estar compartiendo con la pareja de la mejor manera posible. Busca el modo de crear una atmósfera llena de amor, pasión y seducción. Ahora puedes disfrutar al máximo nivel. Estás en procesos donde Dios te bendice, para que vivas experiencias excelentes que jamás, se van a repetir y que seguramente, mantendrás en tu mete por años.



Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin