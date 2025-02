¿Cocinar con teflón es tóxico? Esto dicen los expertos

Suscríbete a nuestros canales

El teflón es un material fuerte, estable, impermeable y que se limpia fácilmente. Se fabrica a partir de fluorita, ácido fluorhídrico, cloroformo y agua.

En el hogar, se utiliza en sartenes, ollas, bandejas para hornear y otros utensilios de cocina, pues es un material para recubrimiento antiadherente.

Cuando estos utensilios se calientan a más de 260 ºC, el recubrimiento puede empezar a descomponerse y liberar compuestos tóxicos que por años se ha dicho que pueden resultar peligrosos para la salud del ser humano.

Lo que debes saber del teflón

Este es un popular antiadherente que por años se ha asociado con el riesgo de padecer cáncer, pero que aún no se ha demostrado e incluso ha sido desestimado por diversos estudios científicos y organizaciones sobre el cáncer (IARC), que forman parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según estos estudios, no existe evidencia científica para catalogar este material de cancerígeno, por lo que su uso en utensilios de cocina como antiadherente no supone ningún riesgo para la salud.

Por otra parte, debes tener en cuenta que el problema no es el teflón en sí, sino el solvente llamado ácido perfluoroctánico (PFOA), que se utiliza en los utensilios para fijarlo, y el cual supone un riesgo para la salud pública. Esta sustancia ha sido clasificada por el Centro Internacional de Investigaciones contra el Cáncer en el grupo 2B como posible carcinógeno.

Cabe acotar que, este compuesto se ha prohibido desde hace algunos años, por lo que en la actualidad no existen en el mercado utensilios que lo contengan.

Conclusiones

Expertos señalan que este es un material estable y que su uso no acarrea riesgos, siempre y cuando no se caliente por encima de 260 ºC, y esto es casi imposible, pues la hornilla de la cocina o el horno no llega a esa temperatura; por lo que los riesgos serían relativamente pocos. No obstante, todavía faltan investigaciones al respecto.

Mientras tanto, si tienes algún elemento con este material, evita cocinar a fuego muy alto, no coloques la olla o sartén sobre el fuego solo sin alimentos durante tiempo prolongado, evita utilizar estos utensilios rayados o desgastados, porque puede ser perjudicial.

Fotos Freepik

