Eminencia en medicina lanza alerta: estas son las personas que deben dejar de tomar café de inmediato

El café se posiciona como la segunda bebida más consumida en el mundo, gracias a los beneficios que aporta al organismo, entre los más destacados se encuentran: aumento de energía, optimización del sistema cerebral y mejora el estado de ánimo.

De acuerdo a la información reseñada en el portal web Sport city, el consumo del café a diario para muchas personas es considerado como una rutina saludable, gracias a los antioxidantes que contiene, los cuales evitan el envejecimiento de los tejidos.

Sin embargo, en la actualidad el médico Carlos Jaramillo indica que para muchas personas lo más importante de su cotidianidad es tomar café, dado que, si no lo hacen sienten que no está preparados para afrontar un día lleno de actividades.

''No es normal. Yo le digo mucho a los pacientes que la persona que más necesita dejar el café es la que siente que lo necesita. El que siente que si no tiene ese patadón de cafeína su vida no arranca'', puntualizó el especialista en la materia al medio de comunicación La vanguardia.

A su vez, manifestó que existen personas que toman café por gusto y es saludable, pero también algunas se hacen adictivas a dicha bebida, lo cual de no ser controlado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar múltiples consecuencias negativas para la salud.

''Yo tomo mucho café por la mañana, pero porque me encanta, no porque lo necesite. Si mi cuerpo necesita ese empujón, algo está pasando aquí'', concluyó.

¿Cuál es el mejor momento del día para tomar café?

Lo más recomendable es que la persona consuma una taza de café sin azúcar durante la mañana, específicamente a las 9:30 am, con el objetivo de que el organismo absorba todas las propiedades de ese líquido.

En definitiva, si la persona desea mantenerse en óptimas condiciones de salud lo ideal es que aplique métodos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y mínimo se realice dos chequeos médicos generales durante el año.

Foto cortesía de: freepik

