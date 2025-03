María Andreina Varela: Derribar barreras comienza con cambiar la perspectiva

Suscríbete a nuestros canales

Con más de 17 años de experiencia en los sectores tecnológicos y financieros, María Andreina Varela Varela se consolida como especialista en inteligencia artificial (AI) y automatización empresarial. Durante su recorrido profesional ha podido combinar sus conocimientos en informática, gestión de datos y estrategias de negocio para transformar los procesos empresariales mediante la implementación de la AI.

Como fundadora de AI & Automation Consulting, está al frente de proyectos innovadores que optimizan el análisis y la selección de iniciativas de inteligencia artificial en grandes empresas. Entre sus logros más recientes se encuentra el desarrollo de "Value Analysis for AI Cases", una herramienta que apunta a cambiar la manera en que las organizaciones priorizan sus inversiones tecnológicas.

Varela también es parte de comunidades influyentes como IEEE, Women in AI y SAP Passionate AI Society, en las que muestra su compromiso con la ética y la innovación responsable en el ámbito de la inteligencia artificial.

Según ella, su pasión por la IA nació de su interés por la unión entre la tecnología y los negocios. Desde sus inicios, ha visto el potencial transformador de la inteligencia artificial para mejorar la toma de decisiones y optimizar procesos empresariales.

Es así como ha podido mantener una visión clara para AI & Automation Consulting: ayudar a las empresas a sacar el máximo provecho de esta tecnología a través de estrategias enfocadas en valor y resultados, promoviendo una adopción eficaz, segura y estratégica de esta herramienta.

Z3D: ¿Cuál es la oferta de valor que aporta tu proyecto "Value Analysis for AI Cases"?

MV: Es una solución que automatiza la evaluación de proyectos de IA dentro de las empresas. Muchas organizaciones reciben propuestas de proyectos de inteligencia artificial en formatos poco estructurados, como presentaciones o documentos de texto libre. Esto dificulta la comparación objetiva entre iniciativas y ralentiza la toma de decisiones.

Con esta herramienta, estructuramos la información, aplicamos inteligencia artificial para generar resúmenes ejecutivos y asignamos puntuaciones a cada caso en función de su impacto en el negocio. Esto permite a los equipos directivos priorizar mejor sus inversiones en IA.

Z3D: ¿Cómo es el funcionamiento de esta herramienta?

MV: Su implementación es bastante intuitiva. Los usuarios ingresan sus ideas a través de un asistente guiado, donde proporcionan información clave sobre el proyecto. La herramienta usa inteligencia artificial generativa para crear un resumen ejecutivo y luego aplica un modelo de análisis de valor para calificar cada propuesta según criterios predefinidos.

Además, permite a los equipos comparar casos similares dentro de la empresa, evitando duplicaciones y promoviendo la colaboración entre departamentos. Toda la información se centraliza en una base de datos, lo que facilita su gestión y monitoreo.

Z3D: ¿Cuál es el impacto que busca lograr con este proyecto?

MV: Creo que esta herramienta revolucionará la forma en que las empresas evalúan sus proyectos de IA. Al ofrecer una metodología estructurada y objetiva para analizar propuestas, ayuda a optimizar la inversión en inteligencia artificial y a acelerar la implementación de soluciones innovadoras. Esto permitirá a las empresas tomar decisiones más informadas y estratégicas, reduciendo riesgos y maximizando el retorno de inversión.

Z3D: ¿Qué recomendarías a las empresas que quieren utilizar inteligencia artificial?

MV: Lo más importante es comenzar con una estrategia clara. Antes de invertir en IA, las empresas deben identificar los problemas que quieren resolver y definir cómo la inteligencia artificial puede aportar valor. También es fundamental contar con datos de calidad y capacitar a los equipos para adoptar la tecnología de manera efectiva.

Además, es crucial considerar la ética y la gobernanza en IA, asegurando que las soluciones sean transparentes, justas y alineadas con los valores de la empresa.

Z3D: ¿Qué ha sido lo más importante de liderar este proyecto que servirá para que muchas empresas automaticen y mejoren sus proyectos?

MV: Demostrar que la inteligencia artificial puede ser una herramienta para democratizar la toma de decisiones en las empresas. Este proyecto no solo optimiza procesos, sino que también abre puertas a nuevas oportunidades, asegurando que las mejores ideas reciban el respaldo que merecen. Pero más allá de la tecnología, lo que realmente me ha impactado es ver cómo la educación y el conocimiento permiten transformar industrias, sin importar el punto de partida. La clave está en enfocarse en el aprendizaje continuo y en cómo convertir cada desafío en una oportunidad de crecimiento.

Z3D: ¿Cuál ha sido el mayor reto que has enfrentado como mujer al llevar a cabo el desarrollo de proyectos que involucran la IA?

MV: Más que un reto, lo veo como un camino lleno de aprendizajes. La industria tecnológica tiene barreras, sí, pero he aprendido que los obstáculos no son muros, sino caminos que nos enseñan a ser más creativos y a buscar soluciones innovadoras. Cada vez que me he encontrado con dificultades, he elegido verlas como oportunidades para fortalecerme y seguir adelante. La educación es el arma más poderosa para superar cualquier barrera, y creo firmemente que no importa de dónde vengas, sino hacia dónde quieres llegar. La perseverancia y la mentalidad de crecimiento hacen la diferencia.

Z3D: ¿Cómo su participación en Women in AI ha impactado en tu carrera profesional y en tu vida personal?

MV: Ser parte de Women in AI me ha permitido compartir experiencias con mujeres extraordinarias de todo el mundo que están redefiniendo el papel de la mujer en la tecnología. Me ha enseñado que la clave del éxito no está en competir, sino en colaborar y apoyarnos mutuamente. En lo personal, me ha reforzado la idea de que cada historia cuenta y que cada paso, por pequeño que parezca, puede inspirar a alguien más. Profesionalmente, ha sido una plataforma para seguir aprendiendo y para demostrar que con preparación, disciplina y visión, no hay límites.

Z3D: La industria tecnológica parece estar gerenciada por hombres, en su mayoría. ¿Cómo ha hecho para derribar esas barreras y lograr mayor equidad de género?

MV: Derribar barreras comienza con cambiar la perspectiva. No se trata de luchar contra el sistema, sino de aportar soluciones, de abrir caminos con resultados y de mostrar con hechos que la capacidad no tiene género. La educación es el gran igualador, y cuando nos enfocamos en aprender y aportar valor, las oportunidades llegan. No hay fracasos, solo aprendizajes, y cada desafío es una oportunidad para crecer y demostrar que el talento y la perseverancia superan cualquier estadística. La equidad de género se construye cuando cada persona, sin importar su origen o circunstancias, tiene acceso al conocimiento y a las herramientas para alcanzar sus metas.

Z3D: ¿Cuáles son tus planes a futuro en esta área tecnológica?

MV: Mi objetivo es seguir desarrollando herramientas que faciliten la adopción estratégica de IA en las empresas. Estoy explorando nuevas formas de integrar inteligencia artificial en procesos de negocio clave y optimizar la toma de decisiones automatizadas.

Además, quiero seguir contribuyendo a la comunidad de IA a través de investigaciones, mentoría y participación en iniciativas que fomenten el uso responsable y eficiente de la tecnología.

