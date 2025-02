El viaje de Érika Paz para contar “Los cuentos de mi tierra”

Suscríbete a nuestros canales

Para la periodista venezolana (de nacimiento colombiana) Érika Paz, convertir en realidad el programa “Los cuentos de mi tierra” sigue siendo un sueño. Ese que comenzó en su mente en la época universitaria y que hoy, 15 años después, sigue moldeando con las experiencias, lo recorrido y lo aprendido.

Desde siempre supo que deseaba crear un proyecto que fuese más allá del turismo convencional, que mostrara a Venezuela desde su cultura, sus tradiciones y su gente. Aunque el proyecto inicialmente no fue aprobado en el canal de televisión en el que se desempeñaba como narradora de noticias, a la tercera oportunidad logró ponerlo en marcha como realmente quería, con esa visión en la cultura.

Es así como “Los cuentos de mi tierra” se convirtió en el proyecto más importante de su carrera, ese que le devolvió la libertad que un estudio de televisión podía restarle y el que comparte con su labor más importante, la de ser madre.

Hoy, lo produce de manera independiente junto a su pareja Raymar Velásquez, disfruta de mayor amplitud creativa y siempre que puede involucra a sus hijos en su necesidad imperiosa (y oportuna) de dar a conocer el país desde otro ángulo.

“Los cuentos de mi tierra” se transmite los domingos, a las 10:30 a.m., a través de las pantallas de Venevisión. Además, a través de sus cuentas de Instagram y TikTok amplía las recomendaciones y experiencias de sus visitas por Venezuela.

Z3D: ¿En qué momento del trayecto te diste cuenta de que querías contar a Venezuela desde el turismo y la cultura?

EP: Creo que desde siempre. Yo llegué a este país cuando tenía 8 años. Vinimos en un momento en el que la situación en Colombia era muy difícil, y mi papá buscaba un mejor futuro para sus hijos. Y llegamos a lo que él consideraba que era el paraíso. Mi papá siempre nos hizo ver que teníamos que querer este país y estar agradecidos por habernos recibido, por habernos permitido que mi papá tuviera un trabajo, que sus hijos estudiaran, por darnos una vida tranquila. Además, mi papá también fue viajero, viajaba para vender. Y cuando podía nos llevaba a sus viajes, y a mí me llamaba muchísimo la atención, porque mi papá siempre dice que para conocer la esencia de un pueblo hay que visitar su mercado, porque allí converge todo: el rico, el pobre, el de clase media. Allí los sabores, los olores, te dicen cómo es una comunidad. Para entender el presente, el pasado y el futuro de los destinos, hay que conocer su cultura, sus tradiciones. Todo eso se me fue quedando grabado y se convirtió en una especie de mantra para mí, de directriz de lo que quería ser. Después tuve hijos y les mandaban actividades y me preguntaba por qué estas tradiciones pasaban por encima de ellos. Entonces así es que empiezo a visionar mi programa, como un evento cultural también para los niños y para los jóvenes. Después con todo lo que nos ha pasado en el país, uno se aferra a lo que quiere y empieza a alborotarse la nacionalidad y la identidad empieza a ser reconocida.

Z3D: ¿Cuál crees que es el secreto para que Los Cuentos de mi Tierra siga siendo un programa esperado por los venezolanos?

EP: No sé si es esperado. Espero que sí, porque lo hacemos con muchísimo amor. Hay momentos que hemos querido desistir, hay momentos que hemos dicho “hasta aquí llegamos”. Ha habido muchísimas veces que el programa no es rentable para nada porque hacer televisión no es fácil. Hay veces que no hay clientes y entonces tenemos peleas en la empresa, en la pequeña empresa que tenemos mi marido y yo. Pero, entonces, en la siguiente temporada decimos vamos a darle una vez más. De hecho, el 2019 nosotros decidimos que habíamos cerrado una etapa cuando salimos de Globovisión y lo que compramos con el cheque que nos dieron fue un pollo, un kilo de queso y unos huevos. Dijimos ya no hacemos más esto para televisión. Coincidencialmente, pues comenzaron las redes sociales a surgir y bueno, empezamos a vivir de una manera diferente y a vivir de las redes sociales. Y cuando me llamaron en el 2023 de Venevisión, no quería regresar para no volver a pasar por la pesadilla de conseguir dinero para la grabación del programa y que quedara bien, porque somos muy, muy exigentes con lo que hacemos. También pensé que no lo iba a ver nadie, pero hay un sector de la población que sigue aferrado a los medios tradicionales. Y cuando cada domingo me escriben, la primera temporada no fue mucho, pero en la segunda temporada empezaban a escribir más personas y ahorita más personas. Eso para mí es ganancia. No sé si será exitoso o no, siento que la palabra éxito tiene tantas aristas; pero creo que lo que hacemos es muy bonito y siento que es muy bonito conocer a nuestra gente.

Z3D: ¿Qué ha sido lo más significativo de descubrir a Venezuela a través de sus tradiciones y sus creencias?

EP: Las enseñanzas. Primero, he ratificado que el amor y la fe son fuerzas poderosas que mueven el mundo. Esa fe que impulsa a que la gente haga caminatas larguísimas, promesas a la virgen, que baile hasta que en los pies le salgan llagas. Eso me parece tan grande. Segundo, que se pueda transmitir no solamente el conocimiento, sino el arraigo de generación en generación. Eso es importantísimo para preservar la cultura de los pueblos. Y tercero, el colorido tan grande que tienen nuestras tradiciones, lo inocentes que pueden ser muchas de ellas, lo bonitas que son, la alegría que le traen a los pueblos. Eso dice muchísimo.

Z3D: ¿Cómo tantos años de recorrido han cambiado tu manera de ver al país?

EP: Me ha enseñado a apreciarlo más, a quererlo más, a entender y saber que nosotros no somos el mejor país del mundo. Eso es mentira cuando decimos que somos el país más bonito. Hay países hermosos, hay lugares, destinos bellísimos, pero nosotros tenemos algo muy importante que son los venezolanos y eso hace una gran diferencia de otros países. Somos cálidos, humanos, amables por naturaleza. Eso me ha enseñado a ver las realidades de otros, me hace valorar la mía, ver la amabilidad de otros, me hace entender muchas cosas en mí.

Z3D: ¿⁠Qué ha sido lo más difícil de sacar el programa adelante?

EP: La parte económica, evidentemente. Aunque te voy a decir que la gente ha sido maravillosa conmigo. La gente, los posaderos, los restauradores, los artesanos. Toda la gente que he entrevistado, que tengo tanto tiempo entrevistando. Porque, bueno, se convierten en amigos genuinos del camino. Y los llamo cuando no estoy haciendo programa o cuando estoy aquí en mi casa para preguntarles cómo están. Por ejemplo, me acuerdo que en la pandemia estaba muy preocupada por ellos y los llamaba. Con muchos he hecho actividades que no he cobrado. Porque para mí es una manera de agradecerles que me hayan recibido, me han abierto las puertas de su casa y me han contado su historia. Pero bueno, ciertamente la parte económica pesa porque hacer un programa de viajes es caro.

Z3D: ¿Qué viaje te marcó por la alegría que te generó y cuál te llenó de nostalgia?

EP: Creo que nunca he tenido un favorito, pero los viajes a La Guajira me emocionan muchísimo. Voy desde hace muchos años y la primera vez que fui me pareció un mundo mágico. Siempre digo que cuando tenga dinero y esté vieja, quiero dedicarme a mostrar las etnias indígenas de Venezuela y esa es la más interesante.

Z3D: ¿⁠Cómo has logrado que tu familia sea parte de este proyecto tan importante?

EP: Todavía me cuesta, porque a mis hijos cuando estaban chiquitos les encantaba, ya no quieren andar conmigo. De hecho, mi hija mayor es periodista y no trabaja conmigo. De vez en cuando lo hace a regañadientes. No sé si algún día se darán cuenta de que la herencia que les dejo es el conocimiento del país. Sin embargo, cuando les pido apoyo, lo hacen con la mejor actitud, y la gente los adora. Siempre les digo: “Muchachos, si me muero, ustedes pueden llamar a cualquier parte del país, que siempre va a haber alguien que les va a tender la mano, porque los conoce desde chiquititos”.

Z3D: En muchos lugares no eres Érika, al contrario, eres conocida como “Los cuentos de mi tierra”. ¿Qué significa eso para ti?

EP: Me gusta mucho que conozcan el proyecto. Me encanta que lo conozcan. Amo que la gente conozca “Los cuentos de mi tierra”. Más allá de lo que pueda significar eso para el ego del ser humano, me gusta que se valore el trabajo. Me da muchísima pena, eso sí, muchísima. Me gusta muchísimo hacer lo que hago y me gusta que a la gente le guste. Me encanta poder, de alguna manera, ayudar a la gente a querer, amar y a valorar el país que tenemos.

Por Wanda López Agostini

Fotos Cortesía

Coordenadas: @loscuentosdemitierra

