Efectivo y económico: mezcla estos cuatro ingredientes y acaba con la grasa del horno de la cocina

Una de las tareas domésticas más tediosas es acabar con la grasa del horno de la cocina, y esto es porque no se disuelve con agua y se adhiere a las superficies debido al calor y los vapores; además, se mezcla con otros restos de comida y termina formándose capas duras que se acumulan hasta en zonas poco accesibles.

Una de esos lugares en los que la grasa acumulada se endurece y se vuelve pegajosa y resistente, es el horno de la cocina, y esto dificulta la limpieza. Afortunadamente, existen soluciones efectivas, y lo mejor de todo es que no se deben gastar altas sumas de dinero.

¿Cómo acabar con la grasa del horno de la cocina?

Las preparaciones caseras son una se las mejores soluciones, por ejemplo, la Inteligencia Artificial comparte que una solución efectiva combina bicarbonato de sodio, vinagre blanco y limón, “usando con vapor para aflojar la grasa y luego frotando con una esponja para retirarla”.

Cabe acotar que, también se pueden usar desengrasantes comerciales si la grasa está muy incrustada, solo debes aplicar y dejar actuar durante algunos minutos para luego retirar con un paño húmedo.

En acción

Otra solución casera que ayuda a acabar con la grasa del horno de la cocina y otros utensilios como ollas y sartenes consiste en mezclar detergente líquido, pasta dental, bicarbonato de sodio y vinagre blanco. Todos ingredientes que se tienen en casa.

Una vez logres integrar muy bien todos los ingredientes, se vierte en el horno y se frota con una esponja para remover la grasa y hasta lo quemado que se ha ido acumulando con el tiempo. Luego pasa un paño humedecido en agua para retirar la preparación, repite el procedimiento las veces que sean necesaria hasta conseguir que el horno quede impecable sin restos de grasa ni el preparado.

