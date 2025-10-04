Polémica por desalojo de buhoneros en espacios públicos de Caracas: ¿Qué establece la ley sobre el comercio informal?

Suscríbete a nuestros canales

Durante la última semana, el desalojo de los comerciantes informales que ocupaban casi en su totalidad los espacios del bulevar de Sabana Grande captó la atención de los caraqueños, quienes manifestaron opiniones divididas sobre la medida de la Alcaldía del municipio Libertador.

Mientras que algunas personas aplaudieron la acción de las autoridades del gobierno local, al alegar que los buhoneros dañaban los espacios y hacían imposible el libre tránsito en el concurrido paseo de la capital, otros expresaron su preocupación, debido a que los vendedores informales podrían terminar sin empleo, si no llegan a un acuerdo para trabajar de manera organizada en las calles.

La situación también se presentó en la Plaza Narváez, en el sector de La Hoyada, en el centro de Caracas, estos espacios, que habían sido tomados por la buhonería fueron desalojados por la alcaldía, con el fin de que el ciudadano pudiera disfrutar libremente de las áreas de esparcimiento.

Como forma de protesta ante la medida de desalojo ejecutada por el Instituto Municipal de Gestión de Riesgos y Administración de Desastres (Imgradccs), adscrito a la Alcaldía de Caracas, los comerciantes informales se aglomeraron frente a la sede del gobierno municipal, en la avenida Lecuna, para exigir un pronunciamiento de la alcaldesa, Carmen Meléndez sobre lo ocurrido.

De igual manera, los buhoneros que hacen vida en Sabana Grande se asentaron frente a la sede de Policaracas, ubicada en el bulevar, en un intento de mediar con las autoridades.

¿Qué establece la ley sobre la buhonería?

A pesar de que no han obtenido ninguna respuesta, las ordenanzas municipales son claras sobre las regulaciones y sanciones para el ejercicio del comercio informal en las calles de Caracas.

Se trata de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana del municipio Libertador, la cual prohíbe los actos que obstaculicen el libre tránsito peatonal.

El artículo 19 del documento establece que se consideran “conductas que obstaculizan el libre tránsito peatonal y vehicular, aquellas que no cumplan los requisitos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

Entre las actividades prohibidas en los espacios públicos se enumeran las siguientes:

1. Aquellas realizadas de manera intencional mediante el uso o disposición de objetos muebles, así como cualquier estructura en las vías de circulación vehicular o peatonal.

2. Ejercer actividades económicas, deportivas, culturales, recreacionales, de disfrute o de cualquier otra índole en espacios no aptos o no permisados por las autoridades competentes para la realización de dichas actividades, tales como aceras, avenidas, autopistas, calles, bulevares, parques, plazas, y en general cualquier espacio público en el que representen una limitación indebida para la seguridad y el tránsito vehicular o peatonal.

3. Obstaculizar la circulación de vehículos o peatones a causa de cargas o descargas de mercancía de cualquier tipo en zonas u horarios no permitidos.

4. Obstaculizar las salidas de emergencia o entradas principales de centros de salud, centros educativos, instituciones oficiales, garajes y estacionamientos públicos o privados.

5. Obstaculizar intencionalmente el libre tránsito y la libre circulación peatonal sin la debida permisología.

De acuerdo con lo decretado en la ordenanza, aquellas personas que incurran en una de las conductas antes señaladas, será sancionada con una multa equivalente a treinta (30) veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor fijado por el Banco Central de Venezuela.

En su defecto, podrá ser castigado con la realización trabajos comunitarios.

El documento, que está vigente desde el año 1998 regula el uso de espacios y áreas públicas para el ejercicio de la actividad de venta al detal y fue aprobado por el Concejo Municipal de Libertador.

Dentro del mismo se reitera que "las vías de circulación rápida, pasos peatonales, bulevares, plazas, entradas a estaciones de pasajeros o Metro, entre otros espacios, están prohibidos para el ejercicio de la actividad informal".

Opiniones divididas tras desalojo de los comerciantes informales

La expulsión de los vendedores informales en el bulevar de Sabana Grande generó opiniones divididas entre los ciudadanos; mientras algunos se mostraron de acuerdo con la medida, otros expresaron preocupación por las pesonas que podrían quedarse sin un medio para sostener sus hogares.

"Se puede caminar con tranquilidad, sin tener que esquivar la mercancía del piso, uno se puede sentar en los banquitos y se siente menos el ruido. El bulevar se ve organizado, es una medida que debió aplicarse hace mucho", dijo la joven Alexa Machado.

La ciudadana insistió en que "se debería impedir el regreso de los vendedores, o hacerlo de forma organizada. Cuando ellos están, es difícil caminar o pararse un momentico a hacer algo en el bulevar. Además de que, en la noche, cuando salgo de mi trabajo, se ve la cantidad de basura que dejan en los lugares donde montan sus puestos", explicó.

A pesar de que la ausencia de los buhoneros representa una "ventaja" para los ciudadanos, un vecino, quien se identificó únicamente como Héctor, residente de un edificio colindante del bulevar de Sabana Grande, comentó que la situación "afecta a muchos que encuentran el pan de cada día en ese tipo de actividad".

"Todos los días veía cómo llegaban buen temprano y se instalaban en el bulevar, deben ser miles los que se quedan sin trabajo. Entonces, esto genera desempleo, gente se va a quedar sin su ingreso y es difícil que las personas que han vivido de esa manera durante tanto tiempo se integren en el mercado laboral", consideró el ciudadano.

¿Buhoneros tienen permiso para trabajar hasta diciembre en el bulevar?

Por medio de una publicación realiada por el comunicador Alejandro Cordova, en Instagram, se pudo conocer de manera extraoficial que las autoridades habrían concedido un permiso para que estos pudieran ejercer sus laboras durante la temporada decembrina.

Con este acuerdo, se les permitiría permanecer en el bulevar de Sabana Grande desde el mes de octubre, hasta enero del próximo año, indicó Cordova.

Además, según su reporte, cada recibió un toldo de color rojo o azul y estarían a la espera de la orden de la Dirección de Control Urbano para conocer en qué sectores del bulevar podrán ubicarse.

En años anteriores, la alcaldía permitió la instalación de los toldos rojos en el bulevar por parte de algunos comerciantes, quienes solicitaron el permiso de las autoridades, estos se colocaron específicamente a la altura del centro comercial City Market; sin embargo, esta conseción no estaba relacionada con el resto de los buhoneros no permisados que ya hacían vida en el sector.

