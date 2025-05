Mujer de 96 años llega en camilla a cobrar su pensión: fue obligada por un banco en México

Suscríbete a nuestros canales

Un video ha causado conmoción en México, después de que se hiciera público el caso de una adulta mayor de 96 años que fue obligada a presentarse en camilla para poder cobrar su pensión.

La mujer, identificada como Fidelia Vásquez Nuño, se encuentra en camilla debido a su estado de salud y fue acompañada a la entidad bancaria por su hijo Gilberto Ayala, reportó Yahoo Noticias.

De acuerdo con el medio, la situación ocurrió en una sucursal del banco BBVA, en Oaxaca, México, donde la mujer fue solicitada para corregir una falla en el registro de su identidad biométrica que le impedía cobrar su pensión.

¿Qué sucedió en la entidad bancaria?

Según declaraciones de su hijo, Gilberto Ayala, su madre de 96 años no había podido cobrar su pensión desde hace seis meses debido a una falla en sus datos.

Pese a sus intentos por presentarse en las oficinas de Bancomer BBVA con la acreditación necesaria y un apoderado legal para resolver el inconveniente, sus solicitudes fueron rechazadas.

"La sucursal del banco Bancomer BBVA de la colonia Reforma de la ciudad de Oaxaca, a través de su gerente, dijo que el pago está suspendido, y demanda mil y un requisitos para avanzar en el registro de la identidad de la pensionista del ISSSTE", dijo Ayala.

Él mismo explicó que su madre no padece de una enfermedad grave. No obstante, debido a su edad avanzada, presenta problemas de movilidad, por lo que debe ser transportada en una camilla de hospital.

"Tiene que ser trasladada en una cama hospitalaria, como se hizo en esta ocasión, hasta una ambulancia se utiliza para sacarla de su casa y presentarse frente al gerente del banco", añadió Ayala.

La hija de Fidelia Vásquez, Ernestina Ayala, confesó que toda esta situación era un "agravio" contra su madre y denunció que, a pesar de que la mujer de 96 años se presentó en la entidad, pusieron obstáculos para resolver el problema con su pensión.

Ambos hermanos Ayala planean iniciar una demanda ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

"Nos pasan de oficina en oficina y nadie puede dar respuesta al porqué no se le quiere pagar la pensión a mi madre, justificando primero que la identidad no está precisa, a pesar de que se han entregado todos los documentos probatorios. Luego señalan que la aplicación de identidad del banco no acredita los rasgos faciales de mi madre, sin tomar en cuenta que ella no es la misma que hace años que presentó su registro, ya tiene 96 años", comentó Ernestina.

